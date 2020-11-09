إصابة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، إصابة وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن الوزير على ما يرام ويمارس مهام وظيفته من المنزل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها سجلت 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما أبلغ عن 322 حالة خطيرة.

وعالميا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، 50 مليونا، أمس الأحد، وسط آمال بأن يساعد طرح لقاحات مضادة في كبح تفشي الجائحة، لاسيما في ظل تسجيل موجة ثانية بعدد من الدول.

وبحلول أمس الأحد، تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 5 ملايين و369 ألفا، توفي منهم مليون و257 ألف مصاب.

وفي غضون ذلك، تعافى ما يزيد عن 35 مليونا و616 ألفا من مرض "كوفيد 19"، الذي ينتقلُ بسرعة بين البشر، ودفع سلطات أغلب دول العالم إلى فرض حالة الإغلاق من أجل احتواء الوباء، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وما زالت الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا؛ إذ وصل عدد المصابين إلى 10 ملايين و185 ألفا، ثم تأتي الهند في المرتبة الثانية بـ8 ملايين ونصف المليون مصاب.

وظهر الفيروس واسمه العلمي "سارس كوف 2"، في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية، وأعلن عن أكثر من لقاح جاهز مضاد لكورونا، فيما وصلت مشاريع لقاحات أخرى إلى مراحل متقدمة من التجارب السريرية.

ويجرى الرهان على هذه اللقاحات من أجل ضمان وقاية ضد الفيروس المستجد؛ لأجل تخفيف قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار الفيروس، التي ألحقت تداعيات وخيمة بالاقتصاد العالمي.