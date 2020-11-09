الشرطة النمساوية تشن حملة مداهمات لجمعيات تدعم حماس والإخوان

شنت الشرطة النمساوية 60 عملية دهم في إطار مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأوضح الإدعاء النمساوي، أن حملة المداهمات لا صلة لها بهجوم فيينا الإرهابي، مشيرا إلى أنها شملت جمعيات تدعم حماس وجماعة الإخوان.

وقبل نحو أسبوعين هاجم إرهابي نمساوي، يحمل جنسية مقدونيا الشمالية وجذورا ألبانية أيضا، المارة في مواقع مختلفة من المدينة القديمة في فيينا، ما أوقع 4 قتلى مدنيين وقتيل في صفوف الشرطة، فضلا عن إصابة 22 شخصا.

وكانت ترجيحات الأمن تذهب في البداية لوجود مجموعة من المنفذين للهجوم، لكنها خلصت بعد مراجعة آلاف الفيديوهات من كاميرات المراقبة في مواقع الهجوم، إنه كان منفذ واحد تحرك بشكل سريع بين مواقع مختلفة لمدة 9 دقائق قبل مقتله برصاص شرطي، فيما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم.

يذكر أن النمسا تعج بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة مثل الإخوان وحركتي أتيب وميللي جوروش التركيتين، فضلا عن وجود 90 نمساويا، تعتبرهم السلطات متعاطفين مع "داعش"، كان منهم منفذ الهجوم.