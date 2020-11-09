ضوابط استخدام كارت الفلاح لصرف الأسمدة للموسم الشتوي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منشوراً تم تعميمه على محافظات الغربية وبورسعيد والشرقية وأسيوط وسوهاج والمنوفية والقليوبية، لصرف الاسمدة المدعمة للموسم الزراعي الشتوي عن طريق كارت الفلاح الذكي.

وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، توافر الأسمدة المدعمة للمحاصيل الشتوية في الجمعيات الزراعية المختلفة لحائزي كارت الفلاح، بعد المعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعلياً.

وأضاف انه تم التأكيد على مديريات الزراعة بتوجيه حائزي كارت الفلاح الى فرع البنك الزراعي المصري الموجود به الكارت، لاستلام بطاقته داخل المحافظة، ولا يتم صرف أسمدة لهذا الحائز إلا من خلال كارت الفلاح.

وأشار "الشناوي" إلى طريقة التعامل مع أي فلاح حائز ليس له كارت فلاح بالكشوف الواردة الي المديريات من البنك الزراعي، ولا يوجد بالاستعلام في المنظومة الجديدة وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت ولم يستخرجه حتى الخميس الماضي، موضحًا أنه سيتم استلام صورة بطاقة الرقم القومي منه، وصرف الأسمدة له بناء على محضر المعاينة للمنزرع الفعلي على الطبيعةً وطبقاً لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز وتحت مسئوليتها، ويتم التأكد من وجود حيازة لهذا الحائز وتكون أرضه منزرعة، وليست ضمن الحيز العمراني، أو ضمن التعديات، وذلك تحت مسؤولية الجمعية.

وفيما يتعلق بمن لا ينطبق عليه ضوابط استخراج الكارت وتم الانتهاء من إجراءاته القانونية بالجمعية لاستخراج كارت الفلاح، أوضح "الشناوي"، أنه ييتم صرف الأسمدة له بناء على محضر المعاينة للمنزرع الفعلي على الطبيعة، وطبقاً لضوابط الصرف المقررة لحين استخراج كارت الفلاح، لافتًا إلى أن الصرف يتم لمن له كارت ويوجد به مشاكل فنية تعيق استلام الأسمدة من خلال هذا الكارت، ويحتاج حلها مدة طويلة.

كما طالب منشور تم تعميمه جميع المديريات التي تم تفعيل كارت الفلاح بها بسرعة رفع تقرير للوزارة بأسماء وأعداد الاستمارات التي أرسلت لوزارة الإنتاج الحربي، ولم يستخرج كارت لها حتى يتم اتخاذ اللازم على وجه السرعة.