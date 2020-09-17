وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكي

عقد السيد القصير وزير الزرعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح، والتأكيد على أهمية الاسراع في تنفيذ البرنامج الزمني، الذي اقره مجلس الوزراء اليوم، للانتهاء من المنظومة بالكامل بحد اقصى في يناير المقبل.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الزراعة ورئيس هيئة المساحة بوزارة الري ومسئولي البنك الزراعي وشركة "أي فاينانس" المتخصصة في مجال النظم والادارة الالكترونية.

واكد وزير الزراعة خلال الاجتماع اهمية الكارت الذكي في تنقية الحيازات الزراعية وتوفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار، مؤكدا أنه تم اضافة خدمة المدفوعات ميزة للكارت

واوضح وزير الزراعة، انه تم التنويه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع " كارت الفلاح"، حيث شملت أن المرحلة الأولى محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية.

وقال انه سيتم البدء في هذه المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه في الـ 4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.