"سي إن إن": البعض يرى أن سقوط "مرتضى" انتخابيا يمهد لمقاضاته

رصدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، فجر اليوم، أسباب تصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، قائمة الأكثر بحثا على "تويتر"، مشيرة إلى أن البعض يرى أن سقوطه في الانتخابات يمهد لمقاضاته.

ولفتت "سي إن إن" إلى أن تصدر مرتضى منصور القائمة، جاء تزامنا اهتمام لافت بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات في دائرته الانتخابية في مسقط رأسه، ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتباين الحديث حول احتمالات خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس النواب المصري، مع تقدم عمليات فرز أصوات الناخبين المستمرة.

ونقلت الشبكة الأمريكية ما كتبه أحمد مرتضى، نجل رئيس نادي الزمالك المعزول، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "إن والده يحتل المركز الأول في النتائج بعد فرز 30% من لجان الاقتراع في الدائرة".

ونقلت "سي إن إن" ما ذكره الإعلامي أحمد موسى، أنه يبدو أن "منصور" متأخر في ترتيب نتائج فرز الأصوات، خلال حديثه في برنامجه "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء أمس.

وقال أحمد موسى، إنه حال فشل مرتضى منصور في الفوز في الانتخابات، فإن عليه التحلي بروح رياضية، مُشيرًا إلى أن النتائج عادة ما تكون مُتغيرة، وفقا لأصوات المرشحين في كل صندوق انتخابي.

وأضاف "موسى" أن انتخابات مجلس النواب يفوز بها من يأتي في الترتيب الأول والثاني "ومينفعش الرابع والخامس لأنها ليست بطولة الكونفدرالية" الإفريقية، حسب تعبيره.

كما أشارت الشبكة الأمريكية، إلى ما قاله الإعلامي عمرو أديب، عن تأخر مرتضى منصور في السباق الانتخابي، منوهة إلى أن البعض ذهب إلى أن احتمال خروج الأخير من البرلمان، قد يمهد الطريق أمام مقاضاته، في عدد من القضايا، بعضها يرتبط بمهاجمته محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.