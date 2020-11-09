المستشار القانوني لـ"الوطن: مرتضى منصور محاصر من الجريدة بـ150 قضية

قال طارق جميل سعيد، المستشار القانوني لجريدة الوطن، إن رئيس الزمالك المعزول محاصر من قبل الجريدة بأكثر من 150 قضية سب وقذف وتشهير وخوض في الأعراض، وطعن في سمعة العائلات، مؤكدا أن كل البلاغات المقدمة من الجريدة مثبتة بالصوت والصورة في بلاغات رفعت إلي النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، وأحالها إلي النيابة العامة المختصة، التي حققت وثبت من خلال التحقيقات جدية البلاغات المقدمة منها.

وأضاف "سعيد" أن النائب العام قدم للبرلمان أكثر من 70 طلبا برفع الحصانة من قبل "الوطن"، ورفضت من قبل مجلس النواب، بالإضافة إلي طلب من قبل نيابة الأموال العامة خلال تحقيقاتها في مخالفات نادي الزمالك.

وأشار المستشار القانوني للجريدة، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سوف يقدم طلبا إلي النائب العام، يطالب فيه بتحريك البلاغات المحفوظة مؤقتا من قبل النيابة العامة ضد رئيس الزمالك، لوجود مانع الحصان البرلمانية، موضحا أنه بزوالها ستبدأ النيابة التحقيق مع مرتضى منصور.

وأوضح طارق جميل سعيد، أنه في حال امتناع رئيس الزمالك عن المثول للتحقيقات، فإن النيابة من حقها إصدار أمرا بضبطه وإحضاره، مؤكدا أن الجريدة ماضية في البحث عن حقوقها القانونية أمام المعزول، وكل صحفي تعرض للضرر سيأخذ حقه منه بالقانون.

وتابع "سعيد": "نثق في النيابة العامة والقضاء العادل، وأن كل القضايا والبلاغات معروضة أمام الجهة الأمنية، على الدعاوى كافة، وحق المواطنين، وأننا سنسلم بما تأخده النيابة من قرارات".

قال إيهاب الخطيب مدير تحرير الوطن السابق ورئيس قناة النادي الأهلي الحالي إن افتراءات رئيس الزمالك المعزول طالته في قرابة 130 قضية أمام النيابة العامة والمحاكم التى تتعامل مع تلك القضايا من منظور قانوني فقط وعادل، وأننا حصلنا على براءات كثيرة في عدد من هذه القضايا.

وأضاف الخطيب في حديثه للوطن أن بداية القضايا كانت في انفراد نشرته الوطن عن دفع رئيس الزمالك عمولة لوكيل اللاعب مايوكا وهو شخص إسرائيلي وعندها خرج المعزول يكذب الوطن لكننا قدمنا المستندات الدالة على صحة حديثا إلي النيابة العامة والتى تثبت صحة ما نشرناه وتدحض أكاذيب رئيس الزمالك.

وتابع الخطيب أن الملاحظ في معارك رئيس الزمالك أنه يغضب عندما يتم ذكر إسمه في أي نقض ويثور وينثر الافتراءات والأكاذيب ضد أي شخص بينما لا يغضب عند ذكر الكيان أو نادي الزمالك المفترض أنه مسئول عنه ورئيس، ما يؤكد أن معارك مرتضى جميعها شخصية مبنية على شائعات وليست حقائق.

وأشار الخطيب إلي أن رئيس الزمالك كان يصفه ب:"الواد أبو راسين" وأنه كان يرد عليه:"أنت تعيب في الخالق وليس المخلوق" لأني على يقين بقول الله "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم".

وأنهى الخطيب حديثه عن أن ما حدث من مرتضى في واقعة اللاعب مايوكا ودفع عمولة لوكيله الاسرائيلي يعد تطبيعا رياضيا من شخص يدعى الوطنية في كل أحاديثه، وأن هذا دليل ساطع على كذبه، وأن جميع الأخبار والتقارير التي نشرتها الوطن كانت أغلبها متعلق بالوكلاء واللاعبين الذين انصفهم الاتحاد الدولي "فيفا" ضد رئيس الزمالك

ومن جانبه قال طارق صبري مساعد رئيس التحرير إن القضايا المقامة ضد من رئيس الزمالك خالية من أي دليل ضده، وأنه حصل على براءات في بعضها بعدما قدم للنيابة العامة الأدلة والمستندات التى تثبت صح ما تناوله في الجريدة.

وأضاف صبري في حديثه للوطن أننا كشفنا بالمستندات المخالفات الصارخة فى منزل رئيس نادى الزمالك، رقم «41 أ» بشارع أحمد عرابى بالمهندسين التى تستوجب الإزالة، ومخالفات فيلا «منصور»، الواقعة فى مركز مارينا العلمين السياحى بالساحل الشمالى، والتى تثبت إصرار «مرتضى» على أن يكون «فوق القانون» بعد عدم التزامه بقانون البناء فى فيلته.

وتابع المخالفات الخاصة بفيلا مارينا، والمسجلة للعقار من جهاز القرى السياحية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، 17 مخالفة لترخيص حصل عليه «منصور» من أجل إجراء أعمال داخل فيلته رقم 63 نموذج متميز 6 بالمنطقة 22 فى مركز مارينا العلمين السياحى مخالفة بالدورين الأرضى، والعلوى.

وخسر رئيس الزمالك جميع القضايا والبلاغات المقامة ضد جريدة الوطن، وقضت محكمة جنح الدقي مؤخرا، ببراءة محمد الأمين، مؤسس الجريدة، وعبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة السابق، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس التحرير، وطارق جميل سعيد، مستشار الجريدة، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور، في الدعوى المقامة من الأخير برقم 7775 لسنة 2016 جنح الدقي، كما ألزمته المحكمة بالمصروفات.

كما قضت محكمة جنح مُستأنف الدقي، ببراءة المهندس محمد الأمين، والأستاذ عبدالفتاح الجبالي، والكاتب الصحفي محمود مسلم، وصحفيين بجريدة الوطن، في 7 دعاوى سب وقذف؛ أقامها رئيس الزمالك ضد قيادات وصحفيي الجريدة.

وقضت محكمة الجنح المُستأنفة ببراءة قيادات وصحفيي الجريدة في الدعاوى أرقام "7782 و7081 و7745 و7086 و6239 و6210 و6674" لسنة 2016 جنح الدقي، التي أقامها رئيس الزمالك المعزول ضد "الوطن"، واتهمها بالسب والقذف وتكدير السلم والعام وإشاعة الفوضى في المجتمع، ونظرتها المحكمة، بعدما أُحيلت لها الدعاوى، وحققت فيها واستمعت لمرافعات الطرفين، لتقضي بالبراءة.

ونظرت محاكم الجنايات والجنح بالجيزة والقاهرة، عشرات الدعاوى القضائية التي أقامها رئيس الزمالك ضد "الوطن"، والتي انتهت بالبراءة، وكان آخرها الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، يوم 5 سبتمبر 2018، ببراءة المهندس محمد الأمين، مؤسس جريدة الوطن، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس التحرير، والصحفي محمد يحيى، رئيس قطاع الرياضة، من اتهامهم بسب وقذف رئيس نادي الزمالك، في الدعوى رقم 20914 لسنة 2017 جنح الدقي.

وكان مرتضى منصور، اتهم "الوطن" بسبه وقذفه في خبر مفاده تعدي رئيس الزمالك على أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، وقدم محامي الجريدة مستندات حوت محاضر حررها "حسن" ضد رئيس الزمالك، وأطلعت عليها المحكمة، لتُصدر حكمها بالبراءة.