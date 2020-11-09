دعوى تطالب بإلزام التعليم بالاعتراف بنظم الحاسبات ضمن كليات الهندسة

رفع محمد حامد سالم ورضا مصطفى المحاميان، وكيلان عن عمار أحمد البرعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار الامتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي، بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية بكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، والامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7818 لسنة 75 ق كل من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، ونقيب المهندسين، وشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أنّ المدعي تخرج من كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر، وحصل على شهادة التخرج تفيد بأنّه حاصل على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016/2017 بتقدير عام جيد، واعتمد مجلس جامعة الأزهر، نتيجة المدعي بتاريخ 25/7/2017.

وتابع أنّ قسم النظم والحاسبات هو قسم دخيل على كلية الهندسة جامعة الأزهر، إذ كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية وكان يحمل اسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، واستئصال هذه الشعبة من قسم الهندسة الكهربية، وجرى إنشائها كقسم منفصل ومستقل بالكلية، وتغيير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد استئصالها وانفصالها "قسم النظم والحاسبات"، وهذا القسم بهذا المسمى "قسم النظم والحاسبات" غير معترف به وغير موجود في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى وأصبح مسمى هذا القسم المنفصل" قسم النظم والحاسبات" يتشابه مسماه مع مسميات أخرى، مثل هندسة الحاسبات والاتصــالات وأقسام كليات الحاسبات والمعلومات.

وعلى مستوى جامعات الجمهورية، لم يلق هذا المسمى في شهادة التخرج أي اعتراف من نقابة المهندسين أو أي اعتراف من الشركات والمصانع التي تطلب وظائف مهندسين كهرباء.

وأضافت الدعوى أنّ المدعي فوجئ هو وغيره من الخريجين أنّهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم، إذ درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات، ما تسبب له في أضرار بالغة بسبب وجود مسمى النظم والحاسبات دون أي إشارة للهندسة الكهربية التي درسوها أو إشارة لعبارة التحكم الآلي بجوار كلمة نظم في شهادة التخرج.