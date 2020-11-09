وزير الإنتاج الحربي يبحث تنفيذ مشروعات صناعات دفاعية مع سفير البحرين

استقبل محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر ديوان عام الوزارة لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

وأكّد "مرسي" أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية والمدنية وأهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين، في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين.

وأضاف أنَّه سيتمّ وضع كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى "الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية"، مع الجانب البحريني وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.

كما وجه "مرسي" دعوة لوفد بحريني لزيارة الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لديها وتحديد آطر التعاون المشترك.

وصرح محمد عيد بكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي ، أنَّه تمّ تأكّيد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، والتي تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع.

وهنأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، "مرسي" لتوليه المنصب وأعرب عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربي للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية.

وأعرب عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، إضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذي يعزز من رغبته في فتح آفاق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.