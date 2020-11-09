صورة نادرة للراحل محمود ياسين مع شهيرة وأولاده

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها بصورة نادره لها مع والدها الفنان الراحل محمود ياسين وعائلتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقة عليها: "أبويا".

يذكر أن الفنان محمود ياسين، توفي في 14 أكتوبر الماضي، بعد رحلة عطاء ممتدة، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التلفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين في عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية؛ لتمكنه من اللغة العربية، وتميزه بصوت رخيم وأداء راق، وتولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين، رد مؤخرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الشائعة التي انتشرت عن منع الفنانة نجلاء فتحي، من حضور عزاء والده.

وقال "عمرو": "شائعة سخيفة على السوشيال ميديا، يتبناها بعض أصحاب قنوات اليوتيوب اللي بتحب تعمل ترندات، وتألف كلام فاضي، مفاد الشائعة إن أنا وأمي وأختي رفضنا إن الفنانة الكبيرة الغالية علينا جميعا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه"، مؤكدا: "طبعا أنا مذهول من التأليف والتلفيق والقدرة الرهيبة على الكذب واختلاق القصص الوهمية، شيء في منتهى السخافة".

وأضاف عمرو محمود ياسين: "أولا الفنانة نجلاء فتحي مبتعدة عن الظهور في المناسبات العامة من فترة، ثانيا هي مقربة من الأسرة، وبينا وبينها صلة نسب، فإيه السذاجة والعبط ده؟! والمشكلة إن الناس بتصدق"، مشددا على أن "هذا الكلام غير حقيقي، والسيدة نجلاء فتحي قامت بواجب العزاء تليفونيا، ولها منا كل التقدير والحب والاحترام".

ونوه السيناريست عمرو محمود ياسين: "أحب أضيف كمان إن فيه شائعة برضه إن فيه مشكلة حصلت مع الفنان عادل إمام لما وصل العزاء، ده برضه محصلش، الفنان عادل إمام لم يحضر العزاء وحضر نجله المحترم رامي إمام".