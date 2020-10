إذاعة حب و"أنا شهيرة.. أنا الخائن".. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "مهمة صعبة جدًا" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "بلطية العايمة" الساعة 5.30 مساء، وفيلم "إذاعة حب" الساعة 8 مساءً، و"ولاد العم" الساعة 10 مساءً، و"البيه رومانسي" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم "The Thin Red Line" الساعة 2 مساءً، وفيلم "The Last Samurai" الساعة 5 مساءً، و"Dunkirk" الساعة 8 مساءً، و"Allied" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "البطل" الساعة 12 ظهرًا، وفيلم "الحب قبل الخبز أحيانًا" الساعة 4 مساءً، وفيلم "عيال حبيبة" الساعة 7.30 مساء، و"العذاب امرأة" الساعة 11 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "بخط الإيد" الساعة 4 مساء، ومسلسل "أنا شهيرة ... أنا الخائن" الساعة 5 مساء، ومسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج "The Insider بالعربي" الساعة 9.30 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساء.