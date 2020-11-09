مشادة كلامية بين إلهام شاهين وأحد حضور ندوة تكريم عزت العلايلي

نشبت مشادة كلامية بين الفنانة إلهام شاهين وأحد حضور ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي، ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما لم يتمالك الكاتب سمير الجمل دموعه عند تذكره لابنه الراحل وقت حديث العلايلي عن الفنانين الراحلين، ليقول أحد الحضور ضاحكًا: "كلنا هنموت ياعم ولا إيه يا إلهام؟" لترد الأخيرة: "مفيش حاجة تضحك على فكرة" ليعقب علي كلامها قائلًا: "إنتي هتعرفيني اتكلم ازاي؟ بصي أدام يلا".

وانطلقت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنان الكبير عزت العلايلي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحضر الندوة الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، وكل من الفنان محمود حميدة والفنان عماد محرم، وبدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي عن مشوار العلايلي في السينما المصرية.

وطالب الفنان عزت العلايلي، حضور ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال الآونة الأخيرة، واختص "العلايلي" في ندوته أسماء كل من نور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، ومحمود ياسين، حيث لم يتمالك الفنان دموعه عند ذكره لهذه الشخصيات.

وعلى جانب آخر، يعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقتي الدورة الـ36، والتي من المقرر اختتام فعالياتها، الخميس المقبل.

وعلى صعيد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عرض في الساعة الـ12 ظهر اليوم، عرض الفيلم الألباني "بحيرتي" والذي يتناول قصة "كريستو" مراهق ذكي يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية، حيث كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي" وهنا يفكر كريستو في معنى هذه الكلمات وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل"، وينظر كريستو من النافذة ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي مقسم على حدود ثلاث دول من دول البلقان، هي ألبانيا ومقدونيا واليونان من أجل إعالة أسرته، مستخدمًا قاربه ومعرفته بمياه البحيرة لنقل أصبح كريستو مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الجانب المقدوني.

والفيلم من بطولة أريتون بولوزاني، وتريستان هاليالج، وفيدران زيفوليش، وإليا زاهاريا، ولويزا تشوفاني، وبيرس هاسكو، وجولي إميري، وميريانا ديتي، ومن إخراج جيرج تشوفاني.

كما يعرض المهرجان ضمن فعالياته في الساعة الـ2.30 ظهرًا يتمّ عرض فيلم "خذني إلى مكان لطيف" من هولندا والبوسنة، ويروي قصة "ألما" التي تسافر من هولندا إلى البوسنة لزيارة الأب الذي لم تقابله من قبل بالتعاون مع ابن عمها "إمير" اللامبالي وصديقها لمقرب الجذاب "دينيس"، ويشرعان في رحلة برية ومغامرة لايمكن التنبؤ بها بشكل متزايد عبر قلب البلاد الحارق.

والفيلم بطولة سارة لونا زوريتش، ولازار دراجوجيفيتش، وإرناد برنافوراك، وسانيا بوريتش، وماريو نيزوفيتش، وإمير هادزيهافيزبيجوفيتش، ومن إخراج إينا سيندياريفيتش.