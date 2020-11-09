صور.. بدء ندوة تكريم عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلقت ندوة تكريم الفنان الكبير عزت العلايلي، منذ قليل، داخل أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وحضر الندوة الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، وكل من الفنان محمود حميدة، والفنان عماد محرم.

وانطلقت الندوة بعرض فيلم تسجيلي، عن مشوار عزت العلايلي في السينما المصرية.

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقتي الدورة الـ36، التي من المقرر اختتام فعالياتها، الخميس المقبل.

وعلى صعيد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عُرض في الساعة 12 ظهر اليوم، الفيلم الألباني "بحيرتي"، الذي يتناول قصة "كريستو"، مراهق ذكي، يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية؛ إذ كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي"، وهنا يفكر الأول في معنى هذه الكلمات، وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل".

وينظر "كريستو" من النافذة، ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي، مقسم على حدود 3 دول من دول البلقان "ألبانيا، ومقدونيا، واليونان"، من أجل إعالة أسرته، مستخدماً قاربه ومعرفته بمياه البحيرة.

وأصبح "كريستو" مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الآخر المقدوني.

والفيلم من بطولة أريتون بولوزاني، وتريستان هاليالج، وفيدران زيفوليش، وإليا زاهاريا، ولويزا تشوفاني، وبيرس هاسكو، وجولي إميري، وميريانا ديتي، وإخراج جيرج تشوفاني.

وفي الساعة الـ2.30 ظهراً، يعرض فيلم "خذني إلى مكان لطيف" من هولندا والبوسنة، ويروي قصة "ألما" التي تسافر من هولندا إلى البوسنة لزيارة الأب، الذي لم تقابله من قبل، بالتعاون مع ابن عمها "إمير" اللامبالي، وصديقها لمقرب الجذاب "دينيس"، ويشرعان في رحلة برية ومغامرة لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد عبر قلب البلاد الحارق.

والفيلم بطولة سارة لونا زوريتش، ولازار دراجوجيفيتش، وإرناد برنافوراك، وسانيا بوريتش، وماريو نيزوفيتش، وإمير هادزيهافيز بيجوفيتش، وإخراج إينا سيندياريفيتش.

وفي تمام الساعة 5 مساءً، يعرض الفيلم اللبناني "مفقود"، الذي تعقبه ندوة يديرها الناقد طارق الشناوي.

ويتناول الفيلم قصة "ساري"، الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عينيها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبداً الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه.

ویحاول "ساري" أن یثبت براءته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، والبحث عن أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.

والفيلم من بطولة أيمن الغالي، ونتاشا الشوفاني، وليال بدارو، وجوليان فرحات، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد.