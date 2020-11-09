فنانان وناقد على 3 أسرّة مجاورة داخل مستشفى العجوزة بسبب كورونا

يُداهم فيروس كورونا، الوسط الفني، خلال الأيام الأخيرة، حيث أصيب أكثر من 10 فنانين بهذا الفيروس في أقل من أسبوع، وفي أيامٍ متتالية، وبينما حرص بعضهم على تلقي العلاج داخل مستشفيات العزل، يقضي آخرون يقضون أيام المرض في عزل منزلي، لحين تماثلهم للشفاء.

وتضم قائمة الفنانين المصابين بكورونا مؤخرًا العديد من الأسماء، منهم بسمة، وسلمى أبو ضيف، وزينب غريب، وسارة عبد الرحمن، وميس حمدان، ونشوى مصطفى، والاستايست ريم العدل والناقد الفني مجدي الطيب.

ويقضي عدد من الفنانين فترة العلاج، على أسرّة مجاورة، داخل مستشفى واحد، ترصدهم "الوطن" في التقرير التالي:

نشوى مصطفى

ترقد الفنانة نشوى مصطفى، داخل إحدى غرف مستشفى العجوزة، والتي انتقلت لها قبل أسبوع تقريبًا، بعد إصابتها بفيروس كورنا، إذ استغاثت آنذاك بوزارة الصحة لتدهور حالته الصحية، وكتبت عبر كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدًا، قائلًا في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "الفنانة حالتها في تحسن، وتتلقى العلاج على أكمل وجه، وتخضع للبروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى استجابة الفنانة للعلاج".

فيما حرص "عبدالرحمن" نجل نشوى مصطفى، على طمأنة جمهور والدته مؤخرًا، بشأن تطورات حالتها الصحية، إذ كتب: "بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم، وبفضل مجهود أطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة، أمي حالتها مستقرة الحمد لله، وأعتذر لعدم الرد، ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختي، ألف شكر، ببلغ أمي كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم، لرفع حالتها النفسية، وبتكون فرحانة، ولله الحمد دائما وفي كل الأحوال".

فايق عزب

الفنان القدير فايق عزب، يقضي هو الآخر فترة علاجه داخل مستشفى العجوزة، حيث أكدت زوجته السيدة نادية عزب، في تصريح سابق لـ"الوطن" إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده بأحد مستشفيات محافظة الجيزة.

وأوضحت أن زوجها أصيب بالمرض، أثناء تواجده في المستشفى للعلاج من مرضه الرئيسي، الذى دخل المستشفى، مشيرة إلى أن درجة حرارته أحيانًا ترتفع إلى 40 درجة، وهو يعاني حاليًا من فيروس كورونا، والالتهاب الرئوي وفيروس مارسا النادر، الذي أصاب به خلال العمليات الجراحية التي قام بها النخاع الشوكي، مؤكدة أنه خلال الأيام المقبلة، سيجري مسحة أخرى.

مجدي الطيب

الناقد الفني مجدي الطيب، أصيب بفيروس كورونا، فور عودته من مهرجان الجونة السينمائي، قبل أسبوع، إذ كتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "ضيف ثقيل وغير مرغوب فيه دق على بابي في غفلة من الزمن، الكورونا .. دعواتكم".

وكشف إنه يتلقى العلاج في مستشفى العجوزة، أيضًا، إذ قال إنه فوجئ بوجود فايق عزب في غرفة مجاورة له، حيث قال: "وأنا في غرفة العناية، التي أرقد فيها بمستشفى العجوزة، إحدى مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيوس الكورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابًا بالكورونا، علمت في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه مارسا".