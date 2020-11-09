المطارات ترفع شعار "السلامة أولا" بمواجهة كورونا: 100 يوم على عودة الطيران (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا بعنوان "المطارات المصرية ترفع شعار السلامة أولاً في مواجهة كورونا".

وذكر التقرير، أنَّ أكثر من 100 يوم مضت على عودة حركة الطيران وانتظامها بالمطارات المصرية بعد توقف استمر لعدة أشهر ضمن إجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتابع التقرير أنَّه منذ مطلع يوليو الماضي تبذل المطارات المصرية جهودًا مضنية لتحقيق التوازن بين التسهيل على الركاب الوافدين إلى مصر وبين الحفاظ على تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتكثف الشركة القابضة للمطارات إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وزيادة عمليات التطهير والتعقيم لجميع المطارات المصرية والمرافق العامة والمنشآت التابعة للمطارات، إضافة إلى أعمال الكشف الطبي بصفة دورية على جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إضافة لجميع المتعاملين والمخالطين بشكل مباشر مع الطائرات والركاب القادمين على متن الرحلات الجوية، علاوة على اتخاذ عدة تدابير كان في مقدمتها إلزام جميع القادمين من الخارج بإحضار نتيجة سلبية لتحليل Pcr الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أنَّه يتمّ تحليل الـPcr تطبيقًا لقرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج دون التحليل والذي يتم إجراؤه قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة باستثناء القادمين من "اليابان، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا، مطارات لندن، باريس، وفرانكفورت"، حيث يتمّ السماح بإجراء التحليل قبل الموعد المحدد للرحلة بمدة لا تزيد على 96 ساعة نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

وأكّد أنَّه مع دقة الإجراءات المصرية وصل عدد الحالات التي تمّ منعها من دخول البلاد بسبب عدم إجراء تحليل pcr إلى نحو 150 راكبًا من جنسيات مختلفة، مبينًا أنَّه فور وصول الركاب إلى أي مطار مصري يتمّ مناظرة جميع الإجراءات والأوراق من قبل أطباء الحجر من بطاقات صحية وشهادة تحليل الـPcr الخاصة بهم، إضافة إلى فحص درجات الحرارة.