ويزو تتعرض لكسر بذراعها الأيمن.. وتطالب الجمهور بالدعاء لها

تعرضت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، بكسر في ذراعها الأيمن.

وطالبت "ويزو" جمهورها بالدعاء لها، ونشرت صورة لها عبر خاصية "الأستوري"، وعلقت عليها قائلة، "الحمد لله على كل حال.. وقدر الله وما شاء فعل".

وتقدم "ويزو" حاليا مسرحية "اللوكاندة"، على مسرح نجيب الريحاني، ويشارك بها كل من أشرف عبدالباقي، وحمدي الميرغني، ودياب، وإبرام سمير، ومريم البحراوي، وياسين سمير، ومحمد حسن، وأميرة حافظ، وشريف حسني، ونورهان منصور.

والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر.

وشاركت ويزو في مسلسل "رجالة البيت"، الموسم الرمضاني الماضي، مع الفنان "أكرم حسني، وأحمد فهمي"، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول عائلة الأب الذي يؤدي دوره الفنان بيومي فؤاد، والأم الفنانة عارفة عبدالرسول، وكان عبارة عن حلقات منفصلة ومتصلة.

وضم العمل عددا من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ودينا محسن، وأكرم حسني، ولطفي لبيب، وعدد من ضيوف الشرف، منهم آيتن عامر، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

جدير بالذكر، أنَّ آخر مسرحيات أشرف عبدالباقي الذي قدمها على مسرح الريحاني، هي "جريمة في المعادي"، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب.

ونشر علي ربيع، صورة تجمعه بأبطال العرض، وعلق عليها قائلا: "ربنا يوفقنا إن شاء الله، نعمل لكم مسرحية جديدة جميلة بإذن الله، إخراج وإنتاج أستاذ أشرف عبدالباقي، بطولة الناس القمر اللي في الصورة، مسرحية صباحية مباركة يا عريس، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كمز".

وتعرض المسرحية على مسرح "الريحاني" بمنطقة وسط البلد، بعد التجديدات التي أجراها أشرف عبدالباقي على المسرح.