بعد العثور عليهم.. القصة الكاملة لاختفاء الأشقاء الخمسة بشبرا

تحركات أمنية مكثفة، لفك لغز واقعة اختفاء 5 أشقاء بمنطقة شبرا الخيمة، التي شغلت الرأي العام بقوة، نجحت اليوم الإثنين، في كشف الغموض عن اختفاء الأشقاء منذ نحو 20 يوما، إذ تبين أن هناك خلافات أسرية وراء غيابهم، وعثر عليهم لدى أحد أقاربهم.

منذ تقدم الأب ببلاغ رسمي، يفيد باختفاء أبنائه الخمسة، بدأت رحلة جمع المعلومات والتحري، وضع رجال الأمن نصب أعينهم كل الاحتمالات حول الواقعة، دون إغفال لأي تفصيلة حتى لو كانت بسيطة،إذ تحرك فريقا من ضباط الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ووحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

الأشقاء الخمسة اختفوا خلال توجههم لخالهم، الذى يقطن بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة، لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم بمحافظة الشرقية، لكنهم لم يصلوا، وهناك من شاهدهم ينزلون من توكتوك قرب مستشفى بهتيم، بحسب مناقشة والدهم "حمدان" مع الشرطة.

وكشفت مصادر أمنية، أن قوات الأمن انتقلت إلى المكان الذي تحدث عنه "الأب"، أثناء تحرير المحضر رقم 10711 لقسم ثاني شبرا الخيمة، وأكد فيه أن ابنائه استقلوا توكتوك واختفوا منذ تلك اللحظة قبل 20 يوما من الآن.

وعلى الفور بدأت قوات الأمن في فحص البلاغ ومناقشة عدد من شهود العيان، وأيضا فحص الكاميرات القريبة من المكان، لبيان عما إذا كان هناك كاميرات التقطت صورا للأشقاء الخمسة أثناء استقلال التوكتوك أم لا.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات استجوبت عدد من سائقي التوكتوك والسيارات ورواد المنطقة، وقاموا بعرض صور الأشقاء المختفين عليهم لبيان عما إذا كان أحد شاهدهم من عدمه، في محاولة للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث إلى الوقوف على ملابسات الواقعة.

وأوضح الأب ويدعى "حمدان" أثناء مناقشته فى محضر الشرطة، أن لديه 3 أبناء آخرين، غير الأشقاء الـ5 المختفين، وهم 3 ذكور، أكبرهم عمره 23 سنة، والأوسط 20 عاما، والأصغر 14 عاما، مشيرا إلى أن أبناءه المتغيبين هم 4 بنات وولد: سامية وشهرتها أميرة، 21 سنة، ورحمة، 16 سنة، ومنة، 8 سنوات، وغرام، 5 سنوات، ومصطفى، 3 سنوات.

وفتحت الجهات الأمنية والقضائية، تحقيقات موسعة بشأن واقعة اختفاء الأشقاء الخمسة والعثور عليهم لدى أحد أقاربهم، أوضحت المصادر، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سوف يتم الكشف عن كل ملابسات الواقعة.