حفل فريق جمعية دنيتنا للمكفوفين بمركز الإبداع غدا الأربعاء

تعقد ندوة لطلبة المدارس مع زهراء سلامة بمركز طلعت حرب الثقافي غدا الأربعاء 11 نوفمبر بعنوان "قصة بطولات لجنود مصر" في تمام الـ 11صباحاً /on line عن حرب أكتوبر 1973 بتقنية العرض مركز إبداع الحرية بالإسكندرية.

كما يتم أيضا من خلال القسم الثقافي انعقاد ندوة ومناقشة الديوان "نشيد الإنشاد الذي إلى سمر صفر الحرية" للشاعر أيمن صادق في تمام الساعة الـ6.30 مساء.

وفي قسم المسرح ينطلق حفل فريق جمعية دنيتنا للمكفوفين في تمام الساعة الـ 4 مساء.

وعلى جانب آخر، كانت أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر بمنطقة سابا باشا لزيارة الجمهور بدءًا من يوم الأحد الماضي يوميًا من الساعة 9.30 صباحًا إلى 3.30 عصرًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وفقًا للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر قد أهدى مؤخرًا مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفني المكون من أربع وحدات؛ والذي يضم ما يقرب من خمسمائة عمل فني أصلي للفنان، بالإضافة إلى شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التي حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.

يقع مقر المتحف بالعقار رقم 309 طريق الجيش، بمنطقة سابا باشا كورنيش الإسكندرية.

كما يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية عرض باليه راقص، وذلك اليوم الخميس بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

العرض من إخراج الدكتور عاصم عبده أستاذ الفنون الأدائية بأكاديمية الفنون قسم الفنون الشعبية، ويُضم العرض عددًا من راقصي الباليه المحترفين بجانب الراقصين الأطفال، ويتكون برنامجه من فصلين؛ يستغرق كل فصل 30 دقيقة.