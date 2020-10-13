وزارة الثقافة تعلن عن دورات تدريبية لفنون الغناء العربي

أعلن بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية عن بدء تنظيم دورة تدريبية في فنون الغناء العربي خلال شهر نوفمبر لمدة ثلاثة أشهر، يحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين في فن الغناء.

ويتم تلقى طلبات الاشتراك بمقر بيت الغناء العربي يومياً من العاشرة صباحاً وحتي الرابعة عصراً عدا الجمعة والسبت، حتى نهاية أكتوبر.

ويتم تسجيل أسماء المشاركين وسداد الرسوم ببيت الغناء بقصر الأمير بشتاك، يوميا من 10 صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

تبدأ الدورات بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد أعلنت أمس اعتماد خريجي ورشة "ابدأ حلمك" بمحافظة أسيوط كفرقة مسرحية نوعية وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر.

ومشروع "ابدأ حلمك" هو مشروع يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء "إعداد الممثل الشامل" وإلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان، واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاهدين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمى إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

وبدأت أولى مراحل المشروع في سبتمبر 2018، وتم إطلاقه في ثلاث محافظات "أسيوط، الفيوم، والشرقية"، وبلغ إجمالي المتقدمين 1404 شاب وفتاة وإجمالي من حضر مقابلة لجنة الاختيار 604 شابا وفتاة تم قبول 166 شابا وفتاة منهم 52 متدربا بأسيوط، وتم البدء في ورش التدريب اعتباراً من يوليو 2019.

وقالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة عازمة على مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الإبداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين وخلق شخصيات مستنيرة تمتلك القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، مشيرة إلى أن مشروع ابدأ حلمك يمثل أحد المحاور الإستراتيجية لاكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين والنابغين في كل مجالات الإبداع ويستهدف تأصيل عملية تحقيق العدالة الثقافية خاصة فى محافظات الصعيد.