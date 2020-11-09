الزراعة: مصر تستعيد ريادتها في تصدير الدواجن لأفريقيا قريبا

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنّ هناك تعاون بناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنتجين في القطاع الزراعي ومنها إنتاج الدواجن.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إحدى شركات الدواجن، أنّ استراتيجية التنمية الزراعية في مصر وحتى عام 2030، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وزيادة الصادرات.

وأكد أنّ الوزارة سعت لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من أجل اعتماد مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، الأمر الذي يؤدي إلى استعادة مصر ريادتها في تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما.

وأضاف أنّ الاستراتيجية تهدف لتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين دخول ومستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي، وأنّ قطاع الدواجن شهد خلال الفترة الماضية طفرة حقيقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون البلاد، لتحقيق الأمن الغذائي من البروتين الحيواني، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الدواجن نحو 100 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض، الذي يبلغ 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة سنويا.

الصياد: نصدر جميع أنواع الدواجن ومنتجاتها

ولفت إلى أنّه جار تصدير بعض المنتجات الداجنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدير الدواجن ومنتجاتها المختلفة، مؤكدا أنّ وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن، وتقدم لها كل الدعم للتنمية والاستثمار، ومنها إصدار القرار بمنح تراخيص التشغيل لمزارع الدواجن، وتشكيل لجنة لمتابعة إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على المساحات المتصرف فيها طبقا للبرامج المحددة لتنفيذها في المجال الزراعي المتكامل.

رفع إحداثيات 25 ألف مزرعة ووضعها على خريطة إلكترونية

وتابع أنّ الوزارة بدأت تيسير إجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع، ما أدى إلى زيادة أعداد المزارع المرخصة، التي تم تدوين بياناتها بقواعد البيانات ومتابعة الإشراف البيطري عليها، ورفع إحداثيات أكثر من 25 ألف مزرعة ومنشأة باستخدام أجهزة GPS، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وجار استكمال تدقيق الإحداثيات ووضعها على خريطة إلكترونية.

قواعد بيانات للإنتاج الداجني لاتخاذ قرارات سليمة

وأكد نائب وزير الزراعة، الانتهاء من حصر 95% من مزراع الدواجن إلكترونيا، مشيرا إلى أهمية قواعد البيانات في الإنتاج الداجني، لاتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الأوقات المناسبة، والغرض من الحصر هو معرفة الاحتياجات المطلوبة لتوفير أوجه المساعدة لصغار المربين من الدعم اللازم للمزارع النظامية، وتطوير المزارع الصغيرة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ورفع الوعي لدى المربين من خلال المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني.

حل المشكلات المرضية لصغار المربين والحفاظ على قطعانهم من الأمراض

وقال إنّ الوزارة تستهدف حل المشكلات المرضية لصغار المربين والحفاظ على قطعانهم ومنع انتشار الأمراض للمزارع المجاورة، وجار تطوير المزارع الصغيرة وتحويلها من النظام المفتوح للنظام المغلق والشبه مغلق للحد من انتشار الأوبئة وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية والتأهيلية للمربين.

طرح 9 مواقع في قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء للاستثمار

ولفت إلى تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات الإنتاج الداجني من خلال طرح 9 مواقع في محافظات قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، لاستغلال الظهير الصحراوي للمحافظات، والخروج من الزحام في الوادي والدلتا، فضلا عن 13 موقعا آخر جار تهيئتهم.

وتابع أنّ الوزارة مستمرة في توفير وتحديث الخريطة الاستثمارية لمساحات الأراضي الجاهزة للطرح للاستثمار، والمستوفاة موافقات الجهات المعنية والتراخيص اللازمة.