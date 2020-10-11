عاجل.. 6 جنيهات ارتفاعا في سعر كرتونة البيض و"4" للدواجن

سجل الإنتاج المصري من البيض هذا العام ارتفاعا قياسيا مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل إلى 13 مليار بيضة سنويا مقابل 12 مليار بيضة العام الماضي، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لـ"الوطن"، لافتا إلى أن نصيب الفرد من البيض فقط 130 بيضة سنويا وهو معدل مناسب جدا، على حد قوله.

وشهدت أسعار البيض ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات في الكرتونة، التي كانت تباع بـ32 جنيها، لتصبح بأسعار تتراوح ما بين 36 و38 جنيها للكرتونة.

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعا الأسبوع الجاري بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 جنيهات للكيلو، حيث كان متوسط سعر الكيلو في الأسبوع الماضي 18جنيها لتصبح 22 جنيها جنيها للكيلو.

وارجع السيد أسباب الارتفاع إلى زيادة الطلب، وزيادة السياحة من الأجانب الاكثر طلبا على البيض.

وارتفع إنتاج البيض في مصر من 12 مليار إلى 13 مليار بيضة، وهو ما يعني ارتفاع نصيب الفرد من البيض إلى 130 بيضة سنويا مقابل 120 بيضة في عام 2018.

وأشار "السيد" إلى أن السوق المصرية بوضعها الحالي تستطيع أن تصدر إلى دول الخليج وأفريقيا بيض ودواجن، على الرغم من معاناة القطاع في ظل ارتفاع التكلفة مقابل أسعار البيع.

وكانت أسعار الدواجن سجلت الأسبوع الماضي سعر 18 جنيهًا بالمزارع ومن 25 و26 جنيهًا للمستهلك، واستقرت أسعار البيض عند 32 جنيهًا بالمزارع لمدة 4 أشهر.

وكانت الأسواق تعاني ركودا كبيرا في المبيعات، فرغم استعدادات موسم الشتاء إلا أن الأمور أكثر استقرارًا حتى الآن من المواسم السابقة بالنسبة للمعروض والإنتاج، وهناك سيطرة كبيرة على الأمراض الوبائية التي تؤثر على الإنتاجية، ومن ثم على المعروض.