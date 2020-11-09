مصر تحتل الترتيب التاسع عالميا في إصابات السكر.. و76 ألف حالة وفاة

كشفت آخر الإحصائيات التي أجراها الاتحاد الدولي للسكر في 2019، أن مصر تحتل المركز التاسع عالميًا في معدل الإصابة، حيث يوجد 8.9 مليون مريض سكر، وحال استمرار الوضع سيصل عدد الإصابات في 2045 لـ17 مليون إصابة والوصول للمركز السابع عالميًا، مضيفة أن نصف المصابين بمرض السكر ليسوا على دراية بالإصابة، بينما يوجد 463 مليون مريض سكر حول العالم.

وأشارت إلى أن 76 ألف حالة وفاة سنويًا في مصر تتم بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب مرض السكر، مؤكدة أن مضاعفات مرض السكر تكلف مصر سنويا 22 مليار جنيه، وفق بحث أجرته شركة نوفو نورديسك إيجيبت، بالتعاون مع اللجنة القومية للسكر في 2015، منها 11% تدفع على الأدوية و89% تنفق على المضاعفات وعمليات البتر وخلافه ودخول المستشفى، فضلا عن إنفاق ٣ مليار جنيه بشكل غير مباشر بسبب تأثيرات مرض السكر على إشغال المواطنين أو حالات الوفاة مما يمثل عبء على الدولة.

ومن جانبه أكد ممثل شركة نوفونورديسك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة حول مرض السمنة وأسباب تفاقم المشكلة، أن شركة نوفونورديسك تنتج 50% من الأنسولين المستخدم فى العالم، وتعمل في 170 دولة، وإجمالي المبيعات بلغ 360 مليار جنيه ومقرها الدنمارك، ويعمل بها 43 ألف موظف حول العالم منهم 160 موظف في مصر.

وأوضح أن الشركة قدمت دعم لـ800 أسرة من العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا عن طريق التعاون مع بنك الطعام.

وتم التحذير من الإفراط في عمليات تكميم المعدة للتخسيس، مؤكدًا أنه لا يصح استسهال البعض للتخسيس عن طريق العمليات دون اتباع الوسائل الأخرى، مشيرًا إلى أن المعدل الطبيعى للتخسيس لجسم يزن 100 كيلو تتراوح من 4 لـ6 كيلو شهريًا.

واختتم ممثل شركة نوفونورديسك، بأن ما يسمى بسمنة الكمثرى المرتبطة بالشرقيين أخف وطأة من سمنة التفاحة المرتبطة بوسط الجسد.