خبير: المكملات الغذائية تؤدي للوفاة.. والقانون لا يحمي المغفلين

حذّر الدكتور أيمن بدراوي خبير علاج السمنة، وأستاذ طب قصر العيني، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، من استخدام المكملات الغذائية، قائلا إنّها في بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، وأغلب المكملات قادمة من لبنان والصين وتايلاند.

وأضاف بدراوي، خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة أدوية، أنّ مريض السمنة ضعيف جدا وعليه اللجوء إلى الطبيب المختص وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تبث في بعض الفضائيات حول تقديم طرق وعلاجات للتخسيس في زمن قياسى، مؤكدا إنّها إعلانات وهمية وكارثية، والقانون لا يحمي المغلفين.

وأشار إلى وجود أكثر من 200 دواء متداول لعلاج السمنة، وهي علاجات وهمية، بينما لا يوجد سوى دوائين فقط معترف بهما عالميا لعلاج السمنة، وهما أورليستات وليراجلوتيد 3 مللي.

وحذّر من الإفراط في عمليات تكميم المعدة للتخسيس، مؤكدا أنّه لا يصح استسهال البعض للتخسيس عن طريق العمليات دون اتباع الوسائل الأخرى، مشيرا إلى أنّ المعدل الطبيعي للتخسيس لجسم يزن 100 كيلو، تتراوح من 4 لـ6 كيلو شهريا.

وأشار إلى أنّ ما يسمى بسمنة الكمثرى المرتبطة بالشرقيين أخف وطأة من سمنة التفاحة المرتبطة بوسط الجسد، لافتا إلى أنّ السيدات أكثر عرضة من الرجال للسمنة.

وأوضح أنّه لا يوجد شيء اسمه مكمل غذائي لعلاج السمنة، فهذا يؤدي للوفاة في بعض الحالات، فالأدوية يجب أن يكون معترفا بها عالميا وليس من شركات تحت بئر السلم، مؤكدا أنّ علاج السمنة بالأعشاب ليس له فوائد.

وقال إنّ المكملات الغذائية أدت إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحا أنّ الإعلانات المضللة على الفضائيات بأنّ هناك أدوية تؤدي لنزول الوزن بشكل سريع كلها وهم وكارثة، كما إلى أنّ المكملات الغذائية الموجودة في صالات الجيم كارثة.

وحذّر الطبيب من الأدوية القادمة من لبنان والصين لعلاج السمنة، مؤكداً أنّ علاج السمنة يحتاج إلى طبيب متخصص، ويوجد 4 أطباء يتعاملون مع مريض السمنة، بينهم الباطنة والجهاز الهضمي والجراح المتخصص.