المعارضة التركية: أردوغان يدير الدولة كشركة

قالت المعارضة التركية، إن استقالة وزير المالية التركى أمس تعبر عن أزمة نظام وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وأضافت أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يدير الدولة كشركة والبنك المركزى غير مستقل.

وتزامنا مع الهبوط القياسي لليرة التركية والوضع المتردي للاقتصاد، قدم وزير المالية التركي استقالته أمس فيما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان مدير البنك المركزي قبل يومين.

وأعلن وزير المالية التركي، برات البيرق عن استقالته من منصبه بحجة أوضاعه الصحية، فيما ذكرت مصادر من الحزب الحاكم أن الاستقالة جاءت بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد تدهور الاقتصاد التركي وانهيار سعر الليرة.

وفي بيان نشره على حسابه عبر تطبيق إنستجرام، قال بيرات البيرق: "بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمس سنوات تقريباً، قررت التوقف عن ممارسة مهامي (كوزير للمالية) لأسباب صحية".

ولم يهمل البيرق في بيان استقالته، الإشارة إلى تعرّضه لنوع من الظلم والحملة المغرضة. فيما أكدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الاستقالة جاءت بناءً على طلب من أردوغان.

وجاءت استقالة البيرق بعد يومين من إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي الذي عينه البيرق قبل 16 شهراً، وتعيين وزير المالية الأسبق مكانه، وذلك بعد تدهور سعر الليرة التركية التي فقدت 42 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.