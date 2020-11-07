المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت مرض وبلادنا كبيرة عليك

توعد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتخلص منه قريبًا بوصفه مرضا يجب على تركيا أن تجد دواءها للشفاء منه، وأن البلاد "كبيرة عليه".

وقال باباجان، خلال مؤتمر حزبي للدعوة إلى الانتخابات المبكرة في مدينة سيرت التركية، أمس الجمعة، إن البلاد وحزب العدالة والتنمية ما هما إلا شخص واحد، وقد تسبب في انهيار اقتصاد تركيا، وفق ما نقل موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.

ووعد باباجان، الذي سبق أن تولى منصب وزير الاقتصاد في حكومة أردوغان، أعضاء حزبه بوجود علاج تركيا، التي وصفها بأنها أكبر من الشخص الواحد، في إشارة إلى أردوغان، خاصة بعدما تسبب في تكبيد الليرة التركية خسارة تاريخية.

وأضاف: "بلدنا في أزمة إدارية عميقة. لذلك ، منذ اليوم الأول الذي أسسنا فيه الحزب، وعدت تركيا كلها بالنظام البرلماني، مستهدفين إنشاء نظام إدارة قوي وطويل الأمد ومستقر".

وسبق أن وصف "باباجان" الرئيس التركي بـ"العار"، وفق تصريحات نقلتها قناة "العربية".

واعتبر في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه في مدينة غازي عنتاب أن أردوغان جلب العار للبلاد.

وأكد وزير المالية السابق أن سياسة الرئيس التركي وتدخلاته الخارجية أدت إلى عزل البلاد عن محيطها الإقليمي وتنامي العداوات مع جيرانها.

وقال: "تخيل أنك تجلس في مكان فيه 200 جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، هل هذا يعني أن المشكلة فيك أم في الـ200 جار؟!"، مضيفاً "سنتخلص من هذا العار"؟.وسبق لـ"باباجان" أن وجه انتقادات عدة لـ"أردوغان" وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ففي تصريحات الشهر الماضي أكد أن "الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة في البلاد مجددا"، مضيفا: "النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو عام 2023، الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية".

كما انتقد السياسة الاقتصادية للرئيس التركي قائلاً: "البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أي موارد بالوقت الراهن".