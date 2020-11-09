محافظ الفيوم: الاستعانة بخبراء معماريين لتطوير ميدان السواقي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية بمركز الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم عقد اجتماع للقيادات التنفيذية بالمحافظة بشكل دوري بأحد مراكز المحافظة، لخلق نوع من التواصل المباشر مع مجالس المدن، ومناقشة المشكلات والمقترحات مع الجهاز التنفيذى على أرض الواقع، فضلاً عن الوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنّ السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.

وأشار "الأنصاري" إلى أنّ تعامل الجهاز التنفيذي مع ملف التصالح على مخالفات البناء تم بشكل جيد، معربًا عن شكره لمجلس مدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم في إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أنّ الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروع تطوير ميدان السواقي، مُشيرًا إلى أنّه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة وخبراء فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الدراسات المرورية والمظهر البيئي والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 شهور بعد انتهاء إجراءات التعاقد.