ضبط مخبز سياحي يستخدم "علف حيواني" كبديل للردة بالفيوم

شنت إدارة تموين بندر ثاني الفيوم حملة مكبرة، اليوم الأحد، على الأسواق والمخابز السياحية برئاسة المهندس هاني فرج الله، مدير الإدارة، وتحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبرئاسة المهندس طارق أبومية، رئيس الرقابة.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد المخابز السياحية يستخدم نخالة خشنة في إنتاج الخبز السياحي "تستخدم فقط كعلف حيواني"، وتضر بالصحة العامة، كبديل الردة الناعمة، وتم ضبط 250 كيلوجرام نخالة بالمخبز السياحي، الذي يقع بمنطقة "الشيخ حسن"، بدائرة بندر الفيوم.

شارك في الحملة كل من "رجب محمود، وهاني جمال، ومحمد أمين، وإيهاب رجب، وبيتر إسحاق، ومحمد عواد"، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة الغش التجاري، وتم تحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخبز، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

على جانب آخر، شنت إدارة مركز الفيوم ثاني، حملة تموينية مكبرة، تحت إشراف المهندس مصطفى جلال، مدير الإدارة، وبرئاسة المهندس عماد زيدان، رئيس الرقابة، وتمكنت الحملة من ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية بإجمالي 750 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء، بناحية الناصرية بمركز الفيوم ثان، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

شارك في الحملة المفتشين مجدي عمر، ومحمود أبوغرب، ومحمد حسن، ومصطفى الشرقاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد رمضان، وحمادة نبيه، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومراقبة الأنشطة التموينية لمنع تهريب المواد التموينية للسوق السوداء بغرض تحقيق أموال طائلة عبر منع وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.