فحص 35 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بالفيوم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، عن توقيع الكشف الطبي وفحص 35 ألف طالب وطالبة بمدارس الفيوم المختلفة، للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم بمدارس القرى الريفية بالمحافظة، منذ أول نوفمبر حتى الآن، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لعلاج أمراض سوء التغذية، السمنة والأنيميا وقصر القامة، لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية.

وقالت الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إنّ المبادرة تستمر حتى نهاية العام الدراسي، والانتهاء من فحص جميع التلاميذ، البالغ عددهم 112 ألف و848 تلميذاً وتلميذة بمناطق الحضر في 122 مدرسة ابتدائية، من خلال 30 فريق فحص طبي، و397 ألف و956 تلميذاً وتلميذة بقرى الريف، داخل 585 مدرسة ابتدائية، من خلال 40 فريق طبي.

وبينّت أن كل فريق يضم فني معمل وتمريض ومسجل بيانات، وعقب إجراء الفحص الطبي، يتم تجميع الكروت وإرسالها للمنطقة الطبية، ثم تجري متابعة التلاميذ وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم الخدمة العلاجية داخل عيادات الربط.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنّه يتم توقيع الكشف الطبي على التلاميذ لقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين، ومن يظهر إيجابيته لأي من الأمراض التي تشملها المبادرة الرئاسية، يتلقون العلاج اللازم من خلال 7 عيادات ربط، منها 3 عيادات بالمنطقة الأولى ببندر الفيوم، هي عيادة الصحة المدرسية بـ"كيمان فارس"، وعيادة "كيمان فارس" الشاملة، وعيادة الفيوم الشاملة، بالإضافة إلى عيادات إطسا وأبشواي وسنورس وطامية.

وكشفت أنّ المبادرة تهدف إلى التدخل العلاجي السريع في حالة إصابة تلاميذ المرحلة الابتدائية بأي من أمراض الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة، مؤكدةً على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح في مختلف مدارس المحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى، والالتزام بالتطعيم السحائي والثنائي للتلاميذ.