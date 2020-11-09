تكثيف حملات النظافة بالفيوم والإسراع في تنفيذ تطوير كورنيش بحر يوسف

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتكثيف حملات النظافة بمختلف الأحياء وسرعة رفع تراكمات القمامة من الشوارع للحفاظ على الصحة والنظافة العامة، كما لفت إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، وتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل.

وناقش المحافظ مع أعضاء الجهاز التنفيذي طرح المشكلات ومقترحات تطوير العمل بمختلف القطاعات، موجهًا باستكمال إنشاء سور لقطعة أرض تابعة لمجلس المدينة بمنطقة مصطفى حسن، حتى لا يتم استغلالها في إلقاء القمامة، وكذلك سرعة حل مشكلة الصرف الصحي بمجمع خدمات زاوية الكرادسة.

وأكد "الأنصاري" أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها، إلى جانب قيامها بتطوير عدد من المشروعات المتعثرة واستغلال كافة أصول المحافظة بالصورة المثلى التي تخلق فرص عمل لأبنائها، مثل مصنع تدوير القمامة بالعدوة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين، وغيرها، مضيفًا أنه تم اختيار عدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا وتصويرها جويًا، لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية بمركز الفيوم،

في إطار عقد اجتماع للقيادات التنفيذية بالمحافظة بشكل دوري بأحد مراكز المحافظة، لخلق نوع من التواصل المباشر مع مجالس المدن، ومناقشة المشكلات والمقترحات مع الجهاز التنفيذى على أرض الواقع، فضلاً عن الوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.