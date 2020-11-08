الفيوم أولى الجمهورية في مسابقة "مصر في عيون أبنائها"

فازت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ممثلة في إدارات سنورس وغرب وشرق الفيوم، في مسابقات الطفولة والتعبير الفني "مصر في عيون أبنائها"، ومسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفني، ومسابقة الطباعة، على مستوى الجمهورية، حيث حققت مراكز متقدمة في جميع هذه المسابقات.

وقام محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتكريم الطلاب والمشرفين الفائزين على مستوى الجمهورية، كما قدم رسالة شكر إلى المعلمة "أحلام عبد الفتاح"، موجة عام التربية الفنية بالمديرية، وتوجيه التربية الفنية بالإدارات التعليمية في كل من شرق وغرب الفيوم وسنورس، على جهودها في الأعمال المقدمة للمسابقات، والنتائج المتميزة التي حققها الطلاب على مستوى الجمهورية.

وحصد طلاب الفيوم المشاركين في مسابقات الوزارة، العديد من الجوائز، بعد فوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في التربية الفنية.

ففي مسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفني، فازت الطالبة "أميرة أيمن محمد"، من مدرسة "لطفي سليمان" الثانوية، التابعة لإدارة سنورس، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفازت الطالبة "سلمى أحمد محمد"، من مدرسة "عثمان بن عفان"، بإدارة سنورس التعليمية، بالمركز الثاني، كما فاز الطالب "يوسف أحمد عبد الهادي"، من مدرسة "العلياء"، إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الرابع، بينما فازت الطالبة "شيماء محمد محمود"، بمدرسة "العزب"، بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة الطفولة، فازت "ملك راضي علي"، من مدرسة "منارة الأندلس" إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، بينما فازت "حبيبة محمود حسني"، مدرسة "النقراشي"، بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الخامس.

وفازت الطالبة "شذا أحمد سعد"، من مدرسة "التوفيق" الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة التعبير الفني "مصر في عيون أبنائها"، فازت الطالبة "رحمة محمود عويس"، من مدرسة "عبد التواب الغابي"، بإدارة سنورس، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، كما فازت الطالبة "هبة محمد حجاج"، بمدرسة التربية الفكرية بالفيوم.

وفي مسابقة الطباعة اليدوية، فازت الطالبة "مريم أحمد فهيم"، من مدرسة "عزة زيدان" الرسمية للغات، بإدارة غرب الفيوم، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.