خلال لقاء المواطنين مع محافظ الفيوم.. مساعدات مالية وأكشاك لذوي الهمم

التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم، استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين من قرية "البسيونية" التابعة لمركز الفيوم من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعزبة صلاح الدين التابعة للقرية، ووجّه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ببحث الشكوى ودراسة توصيل الصرف لأهالي للعزبة.

كما وجّه المحافظ، المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين، لفحص شكوى مواطن من نفس العزبة لتشغيل مخبز بلدي لخدمة الأهالي، وطالب رئيس مدينة الفيوم بسرعة رفع القمامة والأتربة من شارع "أبو النور" بمنطقة النويري، وتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لذوي الهمم بالمدينة، كما طالب سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع مدير عام الطرق لسرعة صرف المستحقات المالية لأسرة أحد المواطنين كان يعمل بمديرية الطرق قبل وفاته، فضلا عن توفير بعض المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من متحدي الإعاقة.

وكلف المحافظ، أعضاء التفتيش المالي والإداري، بإنهاء صرف مستحقات إحدى العاملات بمديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع التأمينات الإجتماعية لبلوغها سن المعاش، وتوفير بطاريات لسماعات الأذن (حجارة) لطفلين من الأسر الأولى بالرعاية من خلال فرع التأمين الصحي، كما وجه مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب.

وعقب الإنتهاء من لقاء المواطنين تفقد محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.