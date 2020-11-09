عزت العلايلي: مشواري الفني كان صعبا.. وأوجه الشكر لكل إنسان ساعدني

أقيمت اليوم الاثنين، ندوة تكريم الفنان الكبير عزت العلايلي، بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل الدورة الـ 36 اسمه، بحضور نجله محمود العلايلي والعديد من النجوم وهم محمود حميدة، وصلاح عبدالله، وإلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وشقيقتها عبير فريد شوقي، والمخرجين عمر عبدالعزيز، وإيناس الدغيدي والناقد طارق الشناوي، والدكتور خالد عبدالجليل والإعلامية بوسي شلبي .

بدأت الندوة التي أدارها الكاتب سمير الجمل، بفيلم تسجيلي عن حياة عزت العلايلي والمراحل الفنية التي مر بها منذ انطلاقه في ستينيات القرن الماضي.

وحرص "العلايلي"، على بدء الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح النجوم الراحلين ومنهم نور الشريف، ومحمود ياسين، ومحمود عبدالعزيز، والتي ربطته بهم علاقة فنية وإنسانية كبيرة.

وقال "العلايلي"، "مشواري الفني كان صعبا فقد مررت بصعوبات كثيرة فيه وعلى الرغم من ذلك تحولت لعطاء فني، وأوجه الشكر لكل إنسان ساعدني في مشواري فكل فنان ومخرج وكاتب تعاونت معه تركت معه، وترك معي ذكرى عطرة، ودائما كنت أضع أمامي جملة مهمة وهي كلمة السر في مشواري وهي (اقتنع بما تفعل )".

وأضاف النجم المصري، أن مصر مليئة بالنوابغ في كل المجالات وفي الفن، فهناك شباب أصحاب مواهب حقيقة لا تقل عن الأجيال السابقة ولذلك يطالبهم أن يصروا على حلمهم ولا يستسلموا لأن الفنون والأداب هم العمود الرابع في بناء الأمة.

وأشار "العلايلي"، إلى أنه يحب أدوار الشر لكن لم يقدمها كثيرا، وحاول التنوع في نوعية الأدوار التي قدمها، فقد قدم البلطجي والفلاح وأستاذ الجامعة وضابط المخابرات كاشفا عن أن أعظم دور قدمه كان لتمثال، وعندما شاهدته أسرته في هذا الدور طلبت منه والدته أن لا يكرره.

وتابع "العلايلي" قائلا: "إنا من عشاق المسرح وسعيد أن هناك فكرة لإعادة العرض المسرحي العظيم "إهلا يا بكوات" وهو من الأعمال التي استمتعت بالمشاركة فيها وأعتقد بعد هدوء موجة كورونا سيتم التحضير لهذا العمل".

من جانبه وجه الفنان محمود حميدة كلمة لـ "العلايلي" بمناسبة تكريمه قائلا: "الحديث عن عزت العلايلي يحتاج لوقت طويل وبحث في نوعية الأدوار التي قدمها والتي اتسمت بالتنوع عبر مشواره، لذلك يعتبر من نجومي المفضلين ويعتبر علامة من علامات الفن المصري والعربي لذلك أدعو دارسي التمثيل مذاكرة أعماله".

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن بداية علاقتها بالنجم عزت العلايلي، مؤكدة أنها عملت معه في بداياتها خلال فيلم مهم وهو "بستان الدم"، وكانت لازالت طالبة في معهد الفنون المسرحية، حيث حرص على دعمها ومساندتها في بداياتها وعندما أنتجت مسلسل "نظرية الجوافة"، وافق على الظهور كضيف شرف في المسلسل ورفض الحصول على أجر".

وروت المخرجة إيناس الدغيدي كواليس عملها معه كمساعدة مخرج في فيلم "لا عزاء للسيدات" قائلة: "فاتن حمامة كانت تعمل له ألف حساب فنيا وإنسانيا".

وفي نهاية الندوة تسلم "العلايلي"، درع غرفة صناعة السينما قبل أن ينتقل لمقر الأكاديمية البحرية بأبو قير لتكريمه هو والفنان صلاح عبدالله.