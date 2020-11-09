عزت العلايلي يوجه الشكر للصحفيين: "جاملوني بكلماتهم طوال مشواري الفني"

أبدي الفنان عزت العلايلي اعتزازه بتكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36.

وقال "العلايلي" في ندوة تكريمه، المقامة حاليا داخل أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، إنه يتوجه بالشكر لكل من وقف بجانبه في مسيرته الفنية، مضيفا أن الشكر موصول لرجال الصحافة والإعلام، الذين جاملوه بكلماتهم عنه على مدار مشواره.

وكانت ندوة تكريم الفنان الكبير عزت العلايلي، انطلقت منذ قليل، ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وحضر الندوة الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، وكل من الفنان محمود حميدة، والفنان عماد محرم.

وانطلقت الندوة بعرض فيلم تسجيلي، عن مشوار عزت العلايلي في السينما المصرية.

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقتي الدورة الـ36، التي من المقرر اختتام فعالياتها، الخميس المقبل.

وعلى صعيد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عُرض في الساعة 12 ظهر اليوم، الفيلم الألباني "بحيرتي"، الذي يتناول قصة "كريستو"، مراهق ذكي، يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية؛ إذ كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي"، وهنا يفكر الأول في معنى هذه الكلمات، وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل".

وينظر "كريستو" من النافذة، ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي، مقسم على حدود 3 دول من دول البلقان "ألبانيا، ومقدونيا، واليونان"، من أجل إعالة أسرته، مستخدماً قاربه ومعرفته بمياه البحيرة.

وأصبح "كريستو" مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الآخر المقدوني.

والفيلم من بطولة أريتون بولوزاني، وتريستان هاليالج، وفيدران زيفوليش، وإليا زاهاريا، ولويزا تشوفاني، وبيرس هاسكو، وجولي إميري، وميريانا ديتي، وإخراج جيرج تشوفاني.