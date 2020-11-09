الكرملين: وضع فيروس كورونا في روسيا يثير القلق

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم، أن وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا يثير القلق، مؤكداً أن الحكومة تعمل على هذه المسألة على مدار الساعة.

وقال "بيسكوف"، في تصريح له اليوم الاثنين: "لقد قلنا بالفعل إن الحالة لا تزال مقلقة، والحكومة تتعامل مع هذا الوضع على مدار الساعة، وهناك اهتمام خاص بالمناطق التي تعاني بالفعل من عبء زائد في نظام الرعاية الصحية".

وأضاف: "أنتم تعلمون أنه تم تخصيص أموال إضافية لهذا الأمر من قبل الحكومة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يخشى أن يصبح الوقت متأخراً في وقت ما وأن نظام الرعاية الصحية يمكن أن يثقل كاهله بسرعة كبيرة إذا لم يجر تطبيق الإغلاق، قال "بيسكوف": "ليست جميع الدول ذاهبة إلى الإغلاق، فالكثير من الدول لديها الإمكانات اللازمة لتجنب توقف الاقتصاد بشكل كامل، ويتم فرض قيود معينة في مناطق مختلفة في إطار تلك الصلاحيات الخاصة، التي تم منحها سابقاً لرؤساء الأقاليم".

وكانت روسيا قد سجلت 21 ألفاً و798 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 6897 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم روسيا مليوناً و796 ألفاً و132 إصابة.