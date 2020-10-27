إجراءات صارمة في روسيا لمواجهة كورونا

أعلنت روسيا إجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا، بينها إغلاق المطاعم من 11 ليلا حتى 6 صباحا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكشف المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أمس، عن تسجيل 17 ألفا و347 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت السلطات الصحية الروسية الجمعة الماضي، 17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

وحذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من مغبة أنّ الموجة الثانية من فيروس كورونا في العالم قد تكون أقوى من الأولى.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنّ "الموجة الثانية على ما يبدو تنذر بأن تكون أقوى وأكثر خطورة من الأولى، نحن نتحدث عن الوضع العالمي، النمو الهائل في الإصابات منتشر على نطاق واسع".

وأوضح أنّ معدل الوفيات جراء عدوى فيروس "كوفيد-19" في البلاد ارتفع مقارنة بفصل الربيع، وهذا يعود إلى التسجيل الدقيق لأسباب الوفاة، في حين انخفض معدل الوفيات العامة في روسيا مرتين.