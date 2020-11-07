روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا، اليوم، 20 ألفا و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، متجاوزة عتبة الـ20 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس التاجي وصلت إلى مليون و753 ألفا و836 حالة.

وأضاف أن إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد وصل إلى 30 ألفا و251 حالة، بعد وفاة 364 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار المركز إلى تماثل 16 ألفا و803 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و312 ألفا و927 شخصا، مع بقاء 410 آلاف و658 حالة نشطة.