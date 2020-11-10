اليوم.. ميركل تشارك في اجتماع أوروبي لبحث مكافحة ظاهرة الإرهاب

تشارك المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، في اجتماع افتراضي، عبر "فيديو كونفرانس"، يضم قادة الاتحاد الأوروبي، لبحث الرد الأوروبي على التهديد الإرهابي وسبل مكافحة تلك الظاهرة.

وذكرت الحكومة الألمانية، في بيان، أن الاجتماع سيضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.