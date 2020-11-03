"ميركل" تعرب عن تضامنها مع النمسا بعد الهجمات الإرهابية

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة النمساوية فيينا أمس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" موقف "ميركل"، تقريرا جاء فيه: أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها من الهجمات التي وقعت في وسط فيينا وقالت إن ألمانيا تتضامن مع النمسا المجاورة في حربها على "الإرهاب الإسلامي".

وقالت "ميركل" في بيان نشره المتحدث باسمها على تويتر: "في هذه الساعات الرهيبة عندما أصبحت فيينا هدفا للعنف الإرهابي، أفكاري مع الناس هناك وقوات الأمن تواجه الخطر".

وتابعت: "نحن الألمان نتعاطف مع أصدقائنا النمساويين ونتضامن معهم، مكافحة الإرهاب الإسلامي هي كفاحنا المشترك".

وارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شهدته مدينة فيينا مساء الاثنين إلى 3 أشخاص، بعد إعلان وفاة مدني جراء الهجوم الذي نفذه واحد من أنصار تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد شرطة فيينا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن رجلين وامرأة قتلوا في الهجوم الذي وقع وسط مدينة فيينا، مساء الاثنين، وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي، وكان هذا هو المهاجم الوحيد المعروف، وسقط قتيلا برصاص الشرطة، حسب ما ذكرت "رويترز".

ووصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة في الهجوم بأنّه "إرهابي متشدد".

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي: "شهدنا هجومًا مساء أمس "الاثنين" من إرهابي واحد على الأقل"، ووصفه بأنّه من المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي.

وكان مسلحون هاجموا أمس الاثنين 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصا على الأقل، بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقًا بعد الهجوم، الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأنّه "هجوم إرهابي بغيض".