عبدالباسط حمودة بعد نفي شقيقته: اللي ماتت زي أختي وهي اللي ربت أولادي

استنكر المطرب عبدالباسط حمودة الجدل الذي أثارته شقيقته الحاجة "شادية"، بعد أن خرجت لتكذبه، بعد أن زعم قبل أيام وفاة شقيقته الكبرى، قائلة: "أنا لسه عايشة.. عاوز تموتني ليه؟!!.. أنا أختهم الكبيرة والوحيدة على 4 رجالة".

وقال "عبدالباسط" لـ"الوطن"، "بالفعل السيدة المتوفاة هي أختي الكبيرة، فليس بالضروري أن تكون صلة القرابة من الأسماء في البطاقة، ولكن الأخوة من سنوات العشرة، فتلك السيدة جارتي منذ 35 عاماً، وهي التي ربت أولادي بعد وفاة زوجها منذ سنوات، وهي بالنسبة لي أكثر من أخت، لكن شقيقتي الحاجة شادية بخير".

خلاف عبدالباسط مع شقيقته

ومن جانبه كشف الفنان عبدالباسط حمودة كواليس الخلاف الذي جمعه بشقيقته الكبرى "الحاجة شادية"، وذلك بعدما زعم وفاتها قبل أيام.

وقال "حمودة"، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" الذي يُعرض عبر قناة "المحور": "أختي جرحتني جرح كبير أوي.. وكانت السبب في إن ييجي لي السكر والضغط، وأركب دعامتين وقسطرة في القلب"، متابعًا بقوله: "أهانتني جامد.. وخلت ناس في البلد تهيني.. الناس لعبت في دماغها".

وأكد أنه ليس في خصومة مع شقيقته، قائلًا: "كل بيت فيه مشاكل.. وعادي إن الإخوات يزعلوا من بعضهم.. لكن في النهاية ماحدش يقدر يستغنى عن التاني.. كمان لما تكون أختي الكبيرة والوحيدة.. هي زعلتني كتير بس أنا برضه ماليش غيرها.. ولو ماتت ده أنا أموت بعدها".

رد شقيقته الحاجة شادية

وكانت الحاجة "شادية" شقيقة الفنان عبدالباسط حمودة، قد خرجت في أول ظهور إعلامي لها، تُكذب شقيقها المطرب الشعبي، الذي زعم قبل أيام وفاة شقيقته الكبرى، قائلة: "أنا لسه عايشة.. عاوز تموتني ليه؟!!.. أنا أختهم الكبيرة والوحيدة على 4 رجالة".

وقالت "شادية"، إنها فوجئت بادعاء عبدالباسط حمودة، بوفاتها، متابعة: "إزاي أهل البلد ييجوا يعزوني وأنا قاعدة موجودة في بيتي.. إزاي بيقسم بالله إن أخته ماتت وأنا عايشة!!".