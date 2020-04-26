أسرة توفيق الدقن تهدد بمقاضاة عبد الباسط حمودة

أثارت تصريحات المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، غضب أسرة الفنان الراحل توفيق الدقن، حيث صرح ليلة أمس في برنامج (شيخ الحارة والجريئة) على قناة القاهرة والناس من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي بأنه تربطه صلة قرابة به، حيث قال (توفيق الدقن خالي أخو أمي، ومره إداني علقة في الشارع علشان كان متفق معايا أروح أغني في عيد ميلاد رانيا فريد شوقي، وأنا ما روحتش، فجالي تاني يوم وضربني).

ونفى المستشار ماضي الدقن نجل الفنان الراحل، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الفنانين في بيان، ما قاله حمودة ليلة أمس، مؤكدا أن المطرب الشعبي تربطه صلة قرابة بعيدة بعائلة "الدقن" وهي عائلة كبيرة، ومنتشرة في المحافظات، لكن لا صلة له بالفنان الراحل، ولم يكن يعرفه بالأساس، حيث يقول "لدي خمس عمات، هن فقط شقيقات أبي، وجميعهن رحمهن الله لديهم أبناء ليس من بينهم عبد الباسط حمودة" مشيرا إلى أن ابن عمته الدكتور توفيق الدقن، والمقيم حاليا في دولة الكويت، قد تحدث معه اليوم معلنا استيائه من تلك التصريحات.

وعن القصة التي سردها ليلة أمس والتي تخص عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي، يقول "هذه القصة مختلقة من أساسها، فوالدي لم يكن يعرفه، ولم يلتق به كما ادعى، إذا استمر في كذبه فسوف أقاضيه".