عبد الباسط حمودة متمنيا رقص "جوهرة" في إحدى أغانيه: جميلة وشيك جدا

قال الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، إن أفضل مُطرب شعبي في مصر حاليًا هو الفنان أحمد شيبة، كما أنه يرى أن أفضل مُطرب شعبي في تاريخ مصر هو الفنان محمد رشدي، يليه الفنان أحمد عدوية، وقام بغناء جزء من أغنية "على الرملة" لمحمد رشدي على الهواء، وأحد مقاطع من أغنية للفنان أحمد عدوية.

وعن الراقصة الذي يتمنى أن تُنتج له أغنية وتقوم بالرقص فيها، فضّل "حمودة"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن تّكون تلك الراقصة هي جوهرة، "جوهرة جميلة وشيك جدًا وبتتكلم عربي كويس".

وفي فقرة "شيخ الحارة"، فنّد "شيخ الحارة" بعض أكاذيب عبد الباسط حمودة طوال الحلقة، فقال "عمال تكدب من أول الحلقة، طب انت قولت إنك عندك 55 سنة، بس إنت عندك 65 سنة"، فرد حمودة ضاحكًا: "هما 63 سنة بس".