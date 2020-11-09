نقابة المهندسين تعلن عن تنظيم دورات تدريبية جديدة لأعضائها

أعلنت نقابة المهندسين عن عقد دورات تدريبية لأعضائها في 4 شعب وهي "مدني وعمارة وكهرباء وميكانيكا" بالإضافة إلى دورات مشتركة أخرى.

وأوضحت النقابة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن الاشتراطات العامة لهذه الدورات تتضمن أن "عقد أي دورة تتم فور حجز وتأكيد سداد رسوم 15 متدرب، على أن تكون الدورة التدريبية يومان في الأسبوع دراسة مسائية من الخامسة وحتى التاسعة مساء.

وتضمنت الاشتراطات أيضا أن تعقد الدورات التدريبية في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية إذا اكتمل العدد المطلوب كما يمكن عقد بعض الدورات "أون لاين" طبقا لرغبة الحاجزين وإمكانية وسيلة التدريب، وأوضحت أن البرنامج مدته 8 أسابيع على حد أقصى.

ونوهت النقابة إلى أن الدورات التدريبية الخاصة بالمهندسين العاملين في مجال الاتصالات ونظم المعلومات سيتم التعاقد قريبا عليها مع الأكاديميات المتخصصة ولها خطة منفصلة.

وكانت شعبة الهندسة المدنية قد عقدت سلسلة محاضرات لها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وشارك المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين في احتفالية الشعبة بختام فعاليات محاضراتها المجانية التي عقدتها في مجال المنشآت الخرسانية والكباري، كما كرمت شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس أحمد رمزي، فضلا عن تسليم شهادات حضور المحاضرات على المهندسين.

وبحسب بيان للنقابة، أعرب ضاحي عن سعادته بوجوده في ختام المحاضرات، مقدما الشكر لكل "القامات الهندسية" التي ساهمت بشكل تطوعي في تقديم المحاضرات، وثمّن قيمة المحاضرات السبع التي نظمتها الشعبة المدنية، والتي ألقت الضوء على موضوعات مهمة للمهندسين، موضحا أنّ دور النقابة مهم لزيادة المعلومات ونقل الخبرة والدروس المستفادة من خبرات خبراء المهنة في مصر.

وأوضح المهندس هاني ضاحي، أنّ شهر نوفمبر 2020 سيشهد تنظيم محاضرات مجانية لموضوعات أخرى في مجال الهندسة المدنية، مختتما كلمته بتوصية المهندسين باحترام المهنة واحترام ثقة الدولة فيهم.