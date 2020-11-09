عماد أديب: إدارة ترامب ساهمت في إضعاف أطراف إيران بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، المحلل السياسي، إن سياسة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاه إيران، لم تؤد إلى إيقاف نشاطها التخريبي، ولكن أدت إلى إضعاف الأدوات والأطراف، فجزء كبير من أدوات إيران في المنطقة تعتمد على ثلاثة عناصر، أولها الشحن العقيدي والطائفي، والثاني التمويل المادي، والثالث التدريب والتسليح.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن المال يلعب دورا رئيسيا لسياسات إيران، فالدولة الإيرانية التي كانت تُصدر 4 ملايين برميل بترول يوميًا أصبحت الآن تصدر فقط من 200 ألف لـ 350 ألف برميل يوميًا، بسبب العقوبات الأمريكية، وهذا ما جعل هناك تناقص ضخم جدًا غير مسبوق في الدخل الإيراني والاقتصاد الإيراني.

واستشهد المحلل السياسي بتراجع دور الحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي وحماس، والذين تضرروا من العقوبات الأمريكية على إيران، "كان رهان الإيرانيين والقطريين والأتراك على أن ترامب سوف يخسر وبايدن سوف يأتي بينما كان ترامب يراهن أن إيران ستوقع اتفاقًا مع واشنطن بصرف النظر عن من هو الفائز".

وأوضح أنه إذا كان الاتفاق جاء بعد فوز ترامب، سيكون اتفاقا بشروط أمريكية وانصياعية لأن إيران وقتها كانت ستدرك أن ترامب سيجلس مرة أخرى أربع سنوات، والاقتصاد الإيراني لا يمكن أن يتحمل أربع سنوات أخرى من الضغوط والعقوبات، أما بعد فوز بايدن بالرئاسة فإن الاقتصاد الإيراني سيتنفس الصعداء.