عماد أديب: ترامب قد يدمر الحزب الجمهوري.. ورفض البريد خطأ لا يغتفر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية تعبر عن أنه يحصد ما فعله طوال 4 سنوات تجاهل فيها الحزب والعمل منفردًا والسياسة الهوجاء والمسائل الانفعالية والعمل الفردي، مشيرًا إلى أنه أكثر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة قدم خلال سنة حكمه الأولى مسؤولون استقالاتهم أو فصلهم، لأنه شخص فردي يتصرف بفردية وعنفوان ولا علاقة له بالقانون أو الدستور أو الاستعانة بالمستشارين.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، أن ترامب دمر فكرة العمل الجماعي الخاصة بالحزب الجمهوري، وارتكب خطأ لا يغتفر، حيث أجبر كل مساعديه وفرض على أنصاره وطلب منهم عدم التصويت بالبريد: "معظم جمهور التيار الجمهوري يتخطى عمرهم 50 عاما وهم من الرجال والبيض وولايات الجنوب وحكم عليهم بعدم التصويت بالبريد".

وتابع، أن الذهاب إلى اللجان في ظل وباء كورونا كان صعبًا على كبار السن، وبخاصة في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أسبوع الانتخابات: "ترامب بطريقة ما سوف يقبل الهزيمة أو ستفرض عليه وسيدمر الحزب الجمهوري ويخلق نوعًا من المعارضة الخاصة به".

وأشار، إلى أن ترامب قال في أكثر من مناسبة إنه ليس من نفس تركيبة واشنطن التقليدية المحترفة، وأنه يمثل تيارا، موضحًا: "ترامب لا يستطيع أن يكون حزبيًا لكنه يصلح أن يكون زعيم تيار لأنه شخصية انتقامية لا تقبل الهزيمة أو أن يعترض عليها أحد".