عماد أديب: ترامب قد يقر بهزيمته مقابل عدم مسائلته أو أسرته قانونيا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن رفض ترامب نتيجة الانتخابات الأمريكية بخسارته وفوز منافسه جو بايدن، جاء بسبب تركيبته النفسية كرجل حصل على تركة من أبيه ووصل إلى الحكم وتعامل معه كأنه إرث يستطيع أن يفعل فيه ما يشاء، مشيرًا إلى أنه شخصية هوائية ومنفلتة وغير منضبطة.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، أنه بالرجوع إلى عدة جلسات استماع في قضية العلاقة مع روسيا قيل لمستشاريه الذين خضعوا للتحقيقات إنه لا ينظر إلى صحيح القانون أو الدستور لكنه يتصرف بشكل هوائي.

وتابع: "السمات الشخصية عنصر أساسي في فهم الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع الانتخابات، ولا يمكنه إلا أن يكون الطفل المدلل الفائز وأن الهزيمة ليست ممكنة له".

وأشار"أديب"، إلى أنه قرأ الكتاب الذي ألفه ترامب وكان من أهم قواعده "لا تتنازل عن شيء حتى لو هزمت فيه إلا بعد الحصول على مقابل"، لافتًا إلى أنه ونجله وابنته وزوجها جاريد كوشنير كان لديهم الكثير من الإشكاليات القانونية حمتها الحصانة منها.

وأكد، أن التاريخ الأمريكي في مثل هذه الإشكاليات يتحدث عن حالتين، الأولى وسيط يذهب إلى مسؤول ويحدثه ويخبره بأنه حان الوقت للرحيل: "أهم نصيحة في هذا الصدد يمكن أن نقرأها في مذكرات كيسجنر عندما ذهب إلى نيكسون قبل أن يقدم استقالته على خلفية فضيحة ووتر جيت، وقال له إن التصويت سيصدر بعد اليوم التالي على أنك يوم معزول وادخل التاريخ على أنك رئيس مستقيل وليس معزولًا".

وواصل الكاتب الصحفي: "زقوا عليه كوشنير عشان يطلب منه يتنازل لكنه رفض، وبيفكروا يكملوا ديك تشيني، لأنه الأب الروحي للحزب الجمهوري، وممكن العرض العرض إنه يقبل التنازل مقاب لتسوية ما في الدهاليز والأروقة مقابل عدم التعرض بشكل قضائي والمقربين منه وأسرته".