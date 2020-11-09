90 عملا فنيا وخلاف مع "رامز".. محطات في حياة آثار الحكيم

تصدر اسم الفنانة آثار الحكيم محرك البحث "جوجل" بعد ظهورها خلال عرض مسرحية "المتفائل" مع الفنان سامح حسين، وسهر الصايغ، وبدّت ملامحها بصورة متغيرة، ما أدى إلى تساؤل الجمهور حول سبب اختفائها خلال الفترة الماضية.

- آخر ظهور للفنانة آثار الحكيم

كان آخر ظهور من خلال مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، حيث نشر الفنان والمخرج تامر كرم، صورة تجمعه بالفنانة آثار الحكيم، خلال حضورها عرض الليلة الأخيرة من المسرحية على مسرح الطليعة.

- بداية مشوارها الفني

بدأت آثار الحكيم مشوارها الفني عام 1976، وتألقت في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة على شاشة السينما والتليفزيون مايقرب من 90 عملاً فنيًا، منها: "النمر والأنثى" أمام عادل إمام، و"الحب فوق هضبة الهرم" مع أحمد زكي، و"حب وأشياء أخرى" مع الراحل ممدوح عبدالعليم، و"ليالي الحلمية" برفقة يحيى الفخراني.

اشترك فيلمها "الحب فوق هضبة الهرم" في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

- خلاف في حياتها

دخلت في خلاف مع الفنان رامز جلال، بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه في رمضان، وقاضته بسبب "رامز قرش البحر"، والذي تم عرضه عام 2014.

- آخر أعمالها الفنية

مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009، حيث جسدت خلاله دور"أميرة" مدرس مساعد بكلية التجارة، ترتبط بـ"هاني" المحامي الذي جسد دوره الفنان كمال أبو رية، وساندها في الحصول على حقها في الميراث الذي اغتصبه إخوتها، ويتزوجان ويحقق كل منهما للآخر نقله نوعية في حياته، والعمل من إخراج خالد بهجت، ومن تأليف عماد نافع، وشاركها البطولة كل من معالي زايد، كمال أبو رية، سامح الصريطي.

- اعتزال الفن

أعلنت آثار الحكيم، العام الماضي، اعتزالها الفن نهائيًا منذ 10 سنوات، مؤكدة أنه ليس لديها نية للعودة، ووصفت الأقاويل المتناثرة حاليًا حول عزمها ارتداء الحجاب أو النقاب بعد قرارها باعتزال الحياة العامة بـ"الاستسهال في إطلاق الأحكام"، مضيفة أنها لا تجد علاقة بين قرارها وارتدائها للحجاب أو النقاب، مضيفة في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنها حريصة على التقرب من الله بشكل دائم، وتسعى منذ ما يقرب من 20 عامًا إلى محو أميتها الدينية، وتحديدًا منذ ولادتها لأول طفل لها.