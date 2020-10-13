صورة.. أحدث ظهور للفنانة آثار الحكيم بعد اعتزالها

نشر الفنان والمخرج تامر كرم، صورة تجمعه بالفنانة آثار الحكيم، خلال حضورها عرض الليلة الأخيرة من مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، من إخراجه، والذي حضرته الفنانة على مسرح الطليعة، في أحدث ظهور لها.

وسببت آثار الحكيم، جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، كان آخرها دخولها في خلاف مع الفنان رامز جلال؛ بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه في رمضان، وقاضته لما فعله في "رامز قرش البحر"، عام 2014.

وبدأت آثار الحكيم مشوارها الفني عام 1976، وتألقت في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة على شاشة السينما والتلفزيون، منها: "النمر والأنثى" أمام عادل إمام، و"الحب فوق هضبة الهرم" مع أحمد زكي، و"حب وأشياء أخرى" مع الراحل ممدوح عبدالعليم، و"ليالي الحلمية" برفقة يحيى الفخراني.

وأعلنت آثار الحيكم، العام الماضي، اعتزالها الفن نهائيا منذ 10 سنوات، مؤكدة أنه ليس لديها نية للعودة.

وحققت مسرحية "يوم أن قتلو الغناء"، نجاحا جماهيريا ونقديا، خلال عرضها عام كامل في عدة مسارح، من بينها "الطليعة، وبيرم التونسي بالإسكندرية، والمعهد العالي للفنون للمسرحية، والجمهورية، وجامعة عين شمس".

وقال المخرج تامر كرم، في تصريح سابق لـ"الوطن": "حققنا أرقاما قياسية للعرض، الذي لم يتوقف، في عامي 2017 و2018، وأعيد عدة مرات منها مؤخرا في 2020، واختتمت ليالي العرض على مسرح الطليعة السبت الماضي".

وأضاف "كرم": "كما أن العرض حقق نجاحات على مستويات مختلفة، فهو الفائز بأفضل عرض لعام2017 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وكذلك جوائز الإخراج والموسيقي والديكور والإضاءة، بخلاف تحقيقه رقم قياسي في الإيرادات لمسرحية شبابية، وحضور جماهيري طاغ منذ الافتتاح وحتي الآن"، مؤكدا أن "هذا نجاح يحسب لكل من ساهم في صنع هذا المجد المسرحي، بداية من المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان شادى سرور، مدير مسرح الطليعة، وكل الممثلين الذى قاموا بأدوار فى العرض".

ومسرحية "يوم أن قتلو الغناء"، تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، وشادى سرور، وحمادة شوشة، وشاهيستا سعد، محمد ناصر، وهايدى رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، تمثيل وإخراج تامر كرم.