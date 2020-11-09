مطورة اختبار كورونا: إيجابية العينة فترة طويلة لا تعني أن المريض معدٍ

قالت الدكتورة هبة مصطفى، مطورة اختبار فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم في تزايد مستمر، لافتة إلى أن دقة تحليل الـPCR تعتمد على أكثر من عامل وليس مجرد إجراء التحليل.

وأضافت "مصطفى"، خلال تصريحات عبر "زووم"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "موعد بداية تجميع العينة لها عامل وتأثير أساسي في نتيجتها، فلو كان لدينا شخصًا حصلنا على عينة من دمه وقد تعرض للتو لشخص مصاب فإن احتمالية أن تكون نتيجة تحليله سلبية كبيرة، أي أن توقيت جمع العينة مهم جدًا بالنسبة لنتيجته".

وتابعت: "هناك بعض العينات تكون إيجابية لفترة طويلة جدًا وقد تصل إلى أكثر من 3 أشهر، وهذا الأمر لا يعني أنه حامل للفيروس نفسه أو أنه قد يتسبب في إصابة أشخاص آخرين، لكن هذا يعني أن الـRNA الخاص بالفيروس مازال موجودًا في العينة بكمية قليلة جدًا، وهذا يرجع إلى شدة حساسية فحص PCR، أي أن هذه العينة ليست معدية"، موضحة أن التحليل عن طريق PCR أفضل طريقة للتشخيص.

وأشارت "مصطفى"، إلى أن التغيرات التي طرأت على جينوم فيروس كورونا صغيرة جدًا منذ بداية ظهوره في الصين، ومازالت هناك بعض الدراسات التي تجرى حول إمكانية تأثير هذه التغيرات على معدل انتشار الفيروس والاختلاف بين أعراض السلالات.

ولفتت، إلى أن المرض بدأ ينتشر بشكل أكبر في العالم، كما أن معدل الإصابات بين الشباب زاد، وهو ما يفسر أن معدل الوفيات قل عما كان عليه في بداية الأزمة: "ودلوقتي منقدرش نقول موجة أولى او ثانية، إلا لو الأولى انتهت لكن ده محصلش والأعداد بتزيد، لكن الوصف ده عشان إحنا هنبدأ موسم الإنفلونزا وهناك تخوف من تزامن الإصابة بالفيروسين".

ونصحت مطورة اختبار فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أن التفريق فيروس كورونا والانفلونزا يمكن التنبه إليه من خلال فقدان حاسة السمع في الإنفلونزا، موجهة بارتداء "الكمامة" لأنها تقلل نسبة الإصابة بعدوى الأمراض التنفسية.