"السياحة": إغلاق 19 مطعما وإلغاء تراخيص 8 لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، اتخذت لتزيد نسبة الإشغال إلى 50% من سعة المنشآت السياحية والمطاعم والفنادق، بدلًا من 25% منذ بداية إعادة التشغيل والفتح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة دي إم سي: "عندما كان الغلق يتم في العاشرة ليلًا، كان الناس ملتزمون بالإجراءات، لكن بعد مد الغلق حتى الثانية عشرة في منتصف الليل، لاحظنا قصورًا جزئيًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مثل عدم ارتداء العاملين أو بعضهم للكمامات، وعندها نتخذ عقوبات إدارية، مثل وقف تراخيص المدير المسؤول وتوجيه الإنذار للمنشآت".

وتابع: "لاحظنا هذا الأمر في 30 منشأة من إجمالي 130 مررنا عليها خلال الفترة الماضية ليلًا، ومفيش حاجة اسمها ديسكو أو ملهى ليلي منعا للتجمع، واتعمل غلق لـ19 مطعم لمدة شهر، والقرار هيتنفذ، وهناك 8 منشآت صدر بحقها قرارات غلق بسبب مخالفات أخرى، وفوجئنا بأنها تعمل وسنلغي تراخيصها".