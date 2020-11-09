تزامنا مع الموجة الثانية من كورونا.. كيف تحمي نفسك من الوباء؟

تزامنًا مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في بعض دول العالم، تصدر الحكومة المصرية عدة توجيهات وتعليمات للسيطرة على انتشار الوباء خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير ترصد "الوطن" في ضوء خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، آخر مستجدات الوضع الوبائي، وفقًا لبيان وزارة الصحة.

الموجة الثانية لن تكون أسوأ

أكدت وزارة الصحة أن الموجة الثانية من فيروس كورونا لن تكون أخطر من الأولى، خاصة بعد انتشار تعليمات الوقاية والوعي بين المصريين.

حتى الآن.. لا نية لإغلاق المدارس

وأعلنت الوزارة استعداداتها الكاملة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المدارس، من خلال توفير الكمامات، والمطهرات، والتدخل السريع من قبل المستشفيات في حالة ظهور إصابات.

هذه الفئات الأقل عرضة للإصابة بكورونا

ووفقًا للوزارة فإن الفلاحين والسائقين والعمال في الأماكن المفتوحة الأقل عرضة للإصابة بسبب التهوية الجيدة.

وأوضحت أن فصلي الخريف والشتاء هما الأكثر خطورة في ظل كورونا.

هذه الفئات أكثر عرضة لفيروس كورونا

ربات البيوت والمتقاعدون هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، بسبب التعامل بشكل مباشر مع أشخاص يتعاملون في الشارع أو العمل.

65% من مصابي كورونا يتواجدون في منازل دون تهوية.

العمل أونلاين وتقليل العمالة

طالبت الوزارة المؤسسات "إذا كانت طبيعة العمل تسمح"، بالعمل عن بعد "أونلاين"، وتخفيض العمالة إلى النصف لتقليل الكثافة.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا

وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة والأوبئة، يمكن الوقاية من فيروس كورونا قدر الإمكان من خلال اتباع التعليمات الوقائية، مثل:

- غسيل اليدين قدر الإمكان بأي نوع من الصابون لمدة 30 ثانية، للقضاء على أي فيروسات أو بكتيريا.

- نظف يديك جيدًا بانتظام بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو مطهر.

- احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس، فإذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذه القُطيرات، بما في ذلك الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 إذا كان الشخص مصابًا به.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، لأن اليدين تمسح الأسطح ويمكن أن تلتقط الفيروس وقد تنقله للعينين أو الأنف أو الفم، مما يتسبب في الإصابة بالمرض.

- تأكد من تغطية فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.