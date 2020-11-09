لو هتسافر تشتغل في السعودية.. أماكن وأسعار إجراء تحاليل الـPCR

حملت الأيام الماضية أخبار جيدة للعمالة المصرية، خاصة التي تعمل في الدول الخليج وتحديدًا المملكة العربية والسعودية، وهي إلغاء العمل بنظام الكفيل، ما منح العمالة الوافدة المصرية عدد من المميزات، ومن ضمن الشروط الرئيسية للحصول على تأشيرة عمل، هى إجراء تحليل الـPCR.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أسعار تحاليل بي سي آر، وعناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية، طبقًا لوزارة الصحة المصرية.

أسعار تحاليل الــPCR

وفقًا لوزارة الصحة فأن سعر التحليل يبلغ حاليًا 1260 جنيهًا للمصريين، سواء المقيمين أو المسافرين.

بينما تصل سعر التحليل للأجانب حوالي 1680 جنيهًا.

وتظهر نتيجة التحاليل خلال 24 ساعة من إجراء التحليل.

عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية

الإسكندرية

مستشفي حميات الإسكندرية

البحر الأحمر

المعمل المشترك بالغردقة

شرم الشيخ

مستشفى شرم الشيخ الدولي

الإسماعلية

مستشفى حميات الإسماعيلية

أسوان

مستشفى حميات أسوان

الشرقية

المعمل المشترك بالشرقية

الفيوم

مستشفى الفيوم العام

المنوفية

مستشفى حميات شبين الكوم

القليوبية

مستشفي حميات بنها

المنيا

مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

أسيوط

مستشفى صدر أسيوط الوليدية

الأقصر

مستشفى حميات الأقصر

البحيرة

المعمل المشترك بدمنهور

الغربية

مستشفي حميات طنطا

الدقهلية

مستشفى المنصورة الدولي

سوهاج

مستشفى أخميم المركزي

بني سويف

المعمل المشترك ببني سويف

بورسعيد

مستشفى حميات بورسعيد

جنوب سيناء

مستشفى الطور العام

دمياط

مستشفى حميات دمياط

قنا

مستشفى حميات قنا

كفر الشيخ

مستشفى الزعفرانة

مرسى مطروح

مستشفى النجيلة

ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، اشترطت بعض الدول العربية خاصة في دول الخليج أن يحمل الوافدين شهادة تثبت أن الشخص معافي وليس مصاب أو حامل لفيروس كورونا، عبر إجراء تحليل البي سي آر.